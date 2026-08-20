Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.- Dos pescadores que llevaban seis días a la deriva en el océano Pacífico fueron rescatados por la Armada de México frente a las costas de Chiapas, luego de ser localizados sobre una hielera a aproximadamente 240 kilómetros de tierra firme.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el operativo se activó tras una llamada de auxilio de una cooperativa pesquera que perdió comunicación con los tripulantes de la embarcación Camaronera el pasado 14 de agosto. Los pescadores tenían 53 y 32 años de edad.

La Vigésima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Chiapas, coordinó el despliegue mediante el concepto denominado trinomio —buque, embarcación interceptora y aeronave—, lo que permitió ampliar la cobertura de la búsqueda hasta localizar a los dos hombres sobre la hielera, a unas 130 millas náuticas de la costa.

Una patrulla oceánica de la institución se aproximó al área y ejecutó las maniobras de rescate. Personal de sanidad naval realizó valoración médica a bordo. Posteriormente, ambos tripulantes fueron trasladados vía aérea a puerto, donde recibieron atención médica y fueron entregados a sus familiares.

El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Marina, encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.