Mujer es detenida tras matar a su pareja en Azcapotzalco; MP determinará su situación

La SSC la puso a disposición del MP después de que los policías la encontraron en el domicilio de la colonia San Andrés, donde también aseguraron el arma de fuego.

Policías de la SSC y una ambulancia del Escuadrón de Rescate resguardan el domicilio donde ocurrió el homicidio en la colonia San Andrés, Azcapotzalco

La SSC atendió el reporte de detonaciones en un domicilio de la calle Ticomán, en la colonia San Andrés, donde encontraron a un hombre de 26 años sin signos vitales.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 20, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.- Un hombre de 26 años perdió la vida y una mujer de 24 fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público en Azcapotzalco, Ciudad de México, luego de que los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a un domicilio de la colonia San Andrés por un reporte de detonaciones.

De acuerdo con la SSC, los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los oficiales —quienes realizaban funciones de seguridad en la zona— sobre una emergencia por detonaciones de arma de fuego en un inmueble de la calle Ticomán.

Al llegar, los policías encontraron al hombre con lesiones en el cuerpo y sin signos vitales, por lo que acordonaron el área y solicitaron los servicios periciales. También se entrevistaron con la mujer, quien refirió que, durante una discusión, su pareja la golpeó en la cabeza con la cacha de una pistola; al forcejear, ella logró desarmarlo y realizó una detonación en su contra, de acuerdo con la dependencia.

Los uniformados la detuvieron, le informaron sus derechos constitucionales y la trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente junto con el arma de fuego asegurada. Será la autoridad ministerial quien determine su situación jurídica y realice las investigaciones para deslindar responsabilidades.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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