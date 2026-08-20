Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.- Un hombre de 26 años perdió la vida y una mujer de 24 fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público en Azcapotzalco, Ciudad de México, luego de que los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a un domicilio de la colonia San Andrés por un reporte de detonaciones.

De acuerdo con la SSC, los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los oficiales —quienes realizaban funciones de seguridad en la zona— sobre una emergencia por detonaciones de arma de fuego en un inmueble de la calle Ticomán.

Al llegar, los policías encontraron al hombre con lesiones en el cuerpo y sin signos vitales, por lo que acordonaron el área y solicitaron los servicios periciales. También se entrevistaron con la mujer, quien refirió que, durante una discusión, su pareja la golpeó en la cabeza con la cacha de una pistola; al forcejear, ella logró desarmarlo y realizó una detonación en su contra, de acuerdo con la dependencia.

Los uniformados la detuvieron, le informaron sus derechos constitucionales y la trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente junto con el arma de fuego asegurada. Será la autoridad ministerial quien determine su situación jurídica y realice las investigaciones para deslindar responsabilidades.