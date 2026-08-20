Cosecha de tuna en México sube 9.4% en 2025; Estado de México lidera producción nacional

Los cinco estados principales concentran el 92.2% de la cosecha nacional, valuada en 2 mil 216 millones de pesos.

Tunas rojas maduras sobre paleta de nopal espinoso durante la temporada de cosecha de tuna en México 2025

El Estado de México cosecha varias variedades, entre ellas alfajayucán, blanca cristalina, pico chulo y xoconostle; la tuna se consume fresca o procesada en jaleas, ates y licores.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 20, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— La producción nacional de tuna cerró 2025 con 448 mil 303 toneladas —cosechadas en 44 mil 527 hectáreas— y un valor de 2 mil 216 millones de pesos, un incremento de 9.4 por ciento respecto a las 409 mil 595 toneladas registradas en 2024, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) con base en cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP).

El Estado de México encabezó la producción nacional con 159 mil 990 toneladas en más de 15 mil hectáreas. Dentro de la entidad, el municipio de San Martín de las Pirámides aportó 38 mil 633 toneladas; le siguieron Axapusco, con 30 mil 572; Nopaltepec, con 28 mil 856; Otumba, con 27 mil 790, y Temascalapa, con 17 mil 100 toneladas.

Puebla ocupó el segundo lugar con 120 mil 851 toneladas; Zacatecas sumó 76 mil 276; Guanajuato, 40 mil 579, e Hidalgo —entidad limítrofe con Querétaro— aportó 15 mil 949 toneladas. En conjunto, esos cinco estados concentraron el 92.2 por ciento de la cosecha nacional.

El Estado de México destacó también por su diversidad varietal: la cosecha incluyó variedades alfajayucán, amarilla, blanca burrón, blanca cristalina, criolla, pico chulo y xoconostle.

La tuna es el fruto del nopal. Su cosecha se concentra principalmente en los meses de verano, lo que explica su presencia actual en centrales de abasto, mercados, tiendas de conveniencia y hogares de todo el país.

En lo que va de 2026, la producción mantiene un comportamiento positivo: se han obtenido 92 mil 345 toneladas. Puebla lidera la temporada actual con 54 mil 904 toneladas; le siguen Estado de México, con 23 mil 503 toneladas, y Guanajuato, con 13 mil 847 toneladas.

AGRICULTURA, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, hizo un llamado a los consumidores a aprovechar la temporada para incorporar la tuna a su alimentación, apoyar a productores de pequeña y mediana escala y valorar la riqueza agrícola del país, "uno de los principales centros de diversidad del nopal y sus frutos", según consignó la dependencia.

Además de su importancia económica para las regiones productoras, la tuna sobresale nutricionalmente: está compuesta en su mayoría por agua, aporta fibra dietética, vitamina C, antioxidantes naturales, potasio y magnesio. Algunas variedades contienen betalaínas —pigmentos naturales— que contribuyen a combatir el estrés oxidativo, de acuerdo con AGRICULTURA.

Por su sabor dulce y refrescante, se consume principalmente como fruta fresca y también se utiliza para elaborar aguas frescas, jugos, nieves, helados, mermeladas, jaleas, dulces tradicionales, paletas, ates, licores y postres.

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