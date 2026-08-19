Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.— El Departamento de Comercio de los Estados Unidos determinó de forma preliminar que las exportaciones de fresa mexicana se realizan con dumping: un margen de entre 3.37% y 5.28% según la empresa, con un promedio de 4.83% para la mayoría de los exportadores. El Gobierno de México rechazó el fallo y anunció seguimiento hasta la resolución final.

El caso arrancó el 31 de diciembre de 2025, cuando productores del estado de Florida presentaron una solicitud ante el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional de los EUA (ITC por sus siglas en inglés) para la imposición de derechos antidumping contra las exportaciones de fresa mexicana.

La particularidad de la denuncia fue su enfoque: buscó diferenciar las fresas de invierno de las fresas en general, y establecer un mercado regional en algunos estados del Este de los EUA, en vez del mercado nacional.

En marzo de 2026, la ITC desestimó ambos conceptos en su reporte preliminar: no encontró bases para reconocer las "fresas de invierno" como un producto distinto, ni para tratar el mercado del Este como un mercado regional separado. El Departamento de Comercio, sin embargo, los sostiene en su resolución del martes.

El Gobierno de México señala que los supuestos en que se apoya la resolución son inconsistentes con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio, así como con distintos artículos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La postura oficial advierte además que el fallo podría usarse como precedente para aplicar derechos antidumping a otras exportaciones hortofrutícolas mexicanas.

La magnitud del sector en juego es concreta: la fresa en México la cultivan cerca de 5 mil productores, el 97% con 10 hectáreas o menos. En la cadena de producción se emplean aproximadamente 151 mil personas entre trabajadores permanentes y temporales. En 2025, México exportó 263 mil toneladas de fresa a los Estados Unidos, por un valor de mil millones de dólares.

El gobierno federal anunció que, en coordinación con los productores y exportadores de fresa, dará seguimiento a las etapas posteriores del caso. La resolución final corresponde a la ITC y se espera conocerla a principios de 2027.