EU determina dumping en fresa mexicana; México impugna el fallo

El Departamento de Comercio fija un margen de dumping de 3.37% a 5.28% para distintas empresas exportadoras; la medida pone en riesgo una cadena que emplea a 151 mil personas.

Fresas frescas mexicanas; el gobierno rechaza resolución preliminar de dumping del Departamento de Comercio de EU

El Departamento de Comercio de EU fijó un margen de dumping promedio de 4.83% para la mayoría de los exportadores de fresa mexicana, en un caso que podría sentar precedente para otros productos hortofrutícolas.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 19, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.— El Departamento de Comercio de los Estados Unidos determinó de forma preliminar que las exportaciones de fresa mexicana se realizan con dumping: un margen de entre 3.37% y 5.28% según la empresa, con un promedio de 4.83% para la mayoría de los exportadores. El Gobierno de México rechazó el fallo y anunció seguimiento hasta la resolución final.

El caso arrancó el 31 de diciembre de 2025, cuando productores del estado de Florida presentaron una solicitud ante el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional de los EUA (ITC por sus siglas en inglés) para la imposición de derechos antidumping contra las exportaciones de fresa mexicana.

La particularidad de la denuncia fue su enfoque: buscó diferenciar las fresas de invierno de las fresas en general, y establecer un mercado regional en algunos estados del Este de los EUA, en vez del mercado nacional.

En marzo de 2026, la ITC desestimó ambos conceptos en su reporte preliminar: no encontró bases para reconocer las "fresas de invierno" como un producto distinto, ni para tratar el mercado del Este como un mercado regional separado. El Departamento de Comercio, sin embargo, los sostiene en su resolución del martes.

El Gobierno de México señala que los supuestos en que se apoya la resolución son inconsistentes con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio, así como con distintos artículos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La postura oficial advierte además que el fallo podría usarse como precedente para aplicar derechos antidumping a otras exportaciones hortofrutícolas mexicanas.

La magnitud del sector en juego es concreta: la fresa en México la cultivan cerca de 5 mil productores, el 97% con 10 hectáreas o menos. En la cadena de producción se emplean aproximadamente 151 mil personas entre trabajadores permanentes y temporales. En 2025, México exportó 263 mil toneladas de fresa a los Estados Unidos, por un valor de mil millones de dólares.

El gobierno federal anunció que, en coordinación con los productores y exportadores de fresa, dará seguimiento a las etapas posteriores del caso. La resolución final corresponde a la ITC y se espera conocerla a principios de 2027.

salud alimentacion eeuu mexico productores

Reciente

Maquinaria pesada realiza obras de modernización de canales de riego en el Distrito de Riego 075 Río Fuerte, en Sinaloa, dentro del programa de tecnificación de Conagua.
México

Tecnifican 58 mil hectáreas en Sinaloa; recuperarán 334 millones de m³ de agua

La primera etapa del proyecto, con inversión superior a 4 mil millones de pesos, ya fue concluida en el Distrito de Riego 075.

Funcionarios de la Fiscalía General y el Poder Judicial de Querétaro posan frente al emblema institucional durante la inauguración del Juzgado Especializado en Actos de Investigación y Sinergia Digital.
Editorial

Fiscalía y Poder Judicial inauguran juzgado especializado con Sinergia Digital

Se presentaron nuevas personas juzgadoras de oralidad penal, entre ellas Marisol Elizabeth Mendoza Cano, durante la ceremonia.

Binomio canino y elementos de la Policía Estatal y municipal de Corregidora participan en operativo preventivo en el límite estatal de Querétaro.
Corregidora

SSPMC Corregidora y POES refuerzan seguridad en límites estatales

La coordinación entre ambas corporaciones incluye binomios caninos y revisión de vehículos en los accesos al municipio.

Fila de personas detenidas con el rostro cubierto, custodiadas por elementos de seguridad, durante operativo contra célula delictiva en Michoacán.
Seguridad

Detienen a nueve integrantes de célula delictiva en Michoacán; entre ellas hija y pareja señaladas de "Tío Lako"

Entre los detenidos están dos mujeres señaladas como hija y pareja sentimental del presunto jefe regional de la organización.