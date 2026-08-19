San Juan del Río lleva servicios de salud, obra y alimentos a Perales

La Secretaría de Obras Públicas pintó seis reductores de velocidad y colocó ocho señaléticas, mientras la Secretaría de Desarrollo Social distribuyó jitomate a bajo precio.

Roberto Cabrera Valencia preside sesión ciudadana en Perales junto a funcionarios y liderazgos comunitarios de San Juan del Río en agosto de 2026

El alcalde Roberto Cabrera Valencia participó en la sesión con liderazgos de Perales donde se presentaron acciones de obra del Gobierno Municipal durante la edición 58 del programa.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de agosto de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de San Juan del Río aplicó pintura en seis reductores de velocidad y colocó ocho señaléticas preventivas en la comunidad de Perales, como parte de las acciones de la edición número 58 del programa Miércoles en Perales, en la que se atendieron 110 solicitudes en mesas de trabajo.

M\u00e9dico realiza revisi\u00f3n de salud visual a habitante de Perales durante campa\u00f1a comunitaria de San Juan del R\u00edo en agosto de 2026 En la jornada se realizó una campaña de salud visual en la que especialistas atendieron a habitantes de la comunidad de Perales. rotativo.com.mx

En la jornada, la Secretaría de Desarrollo Social registró a habitantes para la adquisición de productos a bajo costo y distribuyó jitomate entre la población; la Dirección de Medio Ambiente y Ecología llevó a cabo la donación de ropa y árboles.

Trabajador municipal pinta cancha deportiva en Perales como parte de las acciones de obra de la jornada comunitaria de San Juan del R\u00edo Entre las acciones de obra realizadas en Perales, la Dirección de Obra Institucional de la Secretaría de Obras Públicas rehabilitó superficies deportivas de la comunidad. rotativo.com.mx

El alcalde Roberto Cabrera Valencia sostuvo un encuentro con ciudadanas, ciudadanos y liderazgos de la localidad, en el que señaló que el objetivo de la reunión fue fomentar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno.

Productores y vecinos de Perales reciben jitomate durante distribuci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Desarrollo Social en jornada comunitaria de San Juan del R\u00edo Habitantes y productores de Perales formaron fila para recibir jitomate distribuido a bajo costo por la Secretaría de Desarrollo Social en la edición 58 del programa. rotativo.com.mx

En la jornada se instalaron mesas ciudadanas en las que participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Seguridad Pública y Obras Públicas y Desarrollo Urbano; también se realizó una campaña de salud visual.

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