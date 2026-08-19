San Juan del Río, 19 de agosto de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de San Juan del Río aplicó pintura en seis reductores de velocidad y colocó ocho señaléticas preventivas en la comunidad de Perales, como parte de las acciones de la edición número 58 del programa Miércoles en Perales, en la que se atendieron 110 solicitudes en mesas de trabajo.
En la jornada se realizó una campaña de salud visual en la que especialistas atendieron a habitantes de la comunidad de Perales. rotativo.com.mx
En la jornada, la Secretaría de Desarrollo Social registró a habitantes para la adquisición de productos a bajo costo y distribuyó jitomate entre la población; la Dirección de Medio Ambiente y Ecología llevó a cabo la donación de ropa y árboles.
Entre las acciones de obra realizadas en Perales, la Dirección de Obra Institucional de la Secretaría de Obras Públicas rehabilitó superficies deportivas de la comunidad. rotativo.com.mx
El alcalde Roberto Cabrera Valencia sostuvo un encuentro con ciudadanas, ciudadanos y liderazgos de la localidad, en el que señaló que el objetivo de la reunión fue fomentar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno.
Habitantes y productores de Perales formaron fila para recibir jitomate distribuido a bajo costo por la Secretaría de Desarrollo Social en la edición 58 del programa. rotativo.com.mx
En la jornada se instalaron mesas ciudadanas en las que participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Seguridad Pública y Obras Públicas y Desarrollo Urbano; también se realizó una campaña de salud visual.