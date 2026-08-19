Liberarán nuevos folios de Qrotaxi el jueves; las 711 concesiones se agotaron en 25 minutos

La AMEQ liberará los folios no pagados de la primera emisión el jueves 21 de agosto a las 8 de la mañana a través de la plataforma qrotaxi.live.

Unidad Qrotaxi Nissan vista de frente, nueva concesión en San Juan del Río, Querétaro, agosto 2026

Las 711 concesiones de Qrotaxi habilitadas el 17 de agosto para el estado de Querétaro se agotaron en 25 minutos, informó la AMEQ.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El jueves 21 de agosto, a las 8 de la mañana, se liberarán nuevos folios de la convocatoria de Qrotaxi: los correspondientes a personas que obtuvieron un folio en la primera emisión pero no completaron el pago de 15 mil 333 pesos dentro del plazo de tres días establecido por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, informó que las 711 concesiones habilitadas el pasado lunes 17 de agosto se agotaron en 25 minutos, lo que atribuyó al interés ciudadano por el programa.

De acuerdo con las condiciones del programa, quienes obtuvieron un folio contaron con tres días para realizar el pago de inscripción.

Si ese procedimiento no se completó dentro del periodo establecido, la concesión queda disponible nuevamente para cualquier persona interesada.

Los nuevos folios estarán disponibles a través de la plataforma qrotaxi.live, donde también se puede realizar el trámite de renovación.

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