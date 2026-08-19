Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El jueves 21 de agosto, a las 8 de la mañana, se liberarán nuevos folios de la convocatoria de Qrotaxi: los correspondientes a personas que obtuvieron un folio en la primera emisión pero no completaron el pago de 15 mil 333 pesos dentro del plazo de tres días establecido por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).
Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, informó que las 711 concesiones habilitadas el pasado lunes 17 de agosto se agotaron en 25 minutos, lo que atribuyó al interés ciudadano por el programa.
De acuerdo con las condiciones del programa, quienes obtuvieron un folio contaron con tres días para realizar el pago de inscripción.
Si ese procedimiento no se completó dentro del periodo establecido, la concesión queda disponible nuevamente para cualquier persona interesada.
Los nuevos folios estarán disponibles a través de la plataforma qrotaxi.live, donde también se puede realizar el trámite de renovación.