Familias de Ezequiel Montes reciben apoyos del programa Coinversión Social

La entrega se realizó en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, organización que participó en el diagnóstico de las familias beneficiadas.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Querétaro, convive con beneficiarios del programa Coinversión Social en Ezequiel Montes

El secretario Luis Nava durante la entrega de apoyos del programa Coinversión Social en el municipio de Ezequiel Montes, Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, 19 de agosto de 2026.- Familias del municipio de Ezequiel Montes recibieron apoyos del programa de Coinversión Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), en un evento encabezado por el secretario Luis Nava.

Los apoyos —que incluyen cisternas para almacenamiento de agua con la leyenda "Prohibida su venta"— fueron entregados en el marco de un esquema de colaboración entre la dependencia estatal y la Congregación Mariana Trinitaria, organización que participó en el diagnóstico de las familias receptoras.

Cisternas etiquetadas como prohibida su venta entregadas por SEDESOQ y Congregaci\u00f3n Mariana Trinitaria en Ezequiel Montes, Quer\u00e9taro Los apoyos incluyen cisternas para almacenamiento de agua con la leyenda "Prohibida su venta", entregadas en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la Congregación Mariana Trinitaria realizó el levantamiento de las familias que requerían el apoyo, mientras que la organización civil aportó recursos propios y el Gobierno del Estado contribuyó con la mayor parte del financiamiento.

Luis Nava señaló que el modelo de Coinversión Social permite ampliar el alcance de los programas estatales a través de la participación de organizaciones de la sociedad civil con presencia en los municipios.

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