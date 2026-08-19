Ezequiel Montes, 19 de agosto de 2026.- Familias del municipio de Ezequiel Montes recibieron apoyos del programa de Coinversión Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), en un evento encabezado por el secretario Luis Nava.
Los apoyos —que incluyen cisternas para almacenamiento de agua con la leyenda "Prohibida su venta"— fueron entregados en el marco de un esquema de colaboración entre la dependencia estatal y la Congregación Mariana Trinitaria, organización que participó en el diagnóstico de las familias receptoras.
Los apoyos incluyen cisternas para almacenamiento de agua con la leyenda "Prohibida su venta", entregadas en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria.De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la Congregación Mariana Trinitaria realizó el levantamiento de las familias que requerían el apoyo, mientras que la organización civil aportó recursos propios y el Gobierno del Estado contribuyó con la mayor parte del financiamiento.
Luis Nava señaló que el modelo de Coinversión Social permite ampliar el alcance de los programas estatales a través de la participación de organizaciones de la sociedad civil con presencia en los municipios.