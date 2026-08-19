San Juan del Río, 19 de agosto de 2026.- Recorridos preventivos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río, en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro, derivaron en la remisión de 20 personas al Juzgado Cívico por faltas administrativas y en la puesta a disposición de 6 personas ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Los operativos se concentraron en zonas de atención prioritaria: las comunidades de Palmillas, Santa Bárbara La Cueva, San Sebastián de las Barrancas Norte, San Pedro Ahuacatlán y La Llave, esta última punto de despliegues interinstitucionales previos en la misma zona.
La vigilancia se reforzó también con patrullajes en las colonias Dolores Godoy, San Juan Bosco, San Cayetano y Santa Cruz Nieto.
De acuerdo con la SSPM, el objetivo de los recorridos es inhibir posibles riesgos en las zonas señaladas como prioritarias dentro del municipio. La corporación municipal ha reportado en meses recientes proporciones similares entre remisiones al Juzgado Cívico y puestas a disposición de la Fiscalía como resultado de sus operativos coordinados con la Policía Estatal.