20 remitidos al juzgado cívico y 6 a la Fiscalía tras recorridos en San Juan del Río

La SSPM y la Policía Estatal recorrieron comunidades y colonias consideradas de atención prioritaria en el municipio.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal durante recorridos preventivos nocturnos en zonas prioritarias de San Juan del Río.

La SSPM y la Policía Estatal reforzaron la vigilancia en comunidades y colonias prioritarias de San Juan del Río. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

SSPM
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de agosto de 2026.- Recorridos preventivos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río, en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro, derivaron en la remisión de 20 personas al Juzgado Cívico por faltas administrativas y en la puesta a disposición de 6 personas ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Los operativos se concentraron en zonas de atención prioritaria: las comunidades de Palmillas, Santa Bárbara La Cueva, San Sebastián de las Barrancas Norte, San Pedro Ahuacatlán y La Llave, esta última punto de despliegues interinstitucionales previos en la misma zona.

La vigilancia se reforzó también con patrullajes en las colonias Dolores Godoy, San Juan Bosco, San Cayetano y Santa Cruz Nieto.

De acuerdo con la SSPM, el objetivo de los recorridos es inhibir posibles riesgos en las zonas señaladas como prioritarias dentro del municipio. La corporación municipal ha reportado en meses recientes proporciones similares entre remisiones al Juzgado Cívico y puestas a disposición de la Fiscalía como resultado de sus operativos coordinados con la Policía Estatal.

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