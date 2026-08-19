Detienen a hombre con 106 gramos de marihuana en bulevar Madero de Culiacán

El vehículo fue interceptado durante un recorrido de vigilancia sobre el bulevar Francisco I. Madero, al oriente de la capital sinaloense.

Hombre detenido por policías estatales tras el aseguramiento de presunta marihuana en un operativo en Culiacán, Sinaloa

El detenido permanece bajo resguardo de la Policía Estatal tras el hallazgo de 106 gramos de presunta marihuana en un Volkswagen Virtus sobre el bulevar Francisco I. Madero. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Coordinación Interinstitucional Sinaloa
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 19, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
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- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Culiacán, Sinaloa, 19 de agosto de 2026.- Un hombre fue detenido y quedó a disposición de la autoridad correspondiente después de que elementos de la Coordinación Interinstitucional Sinaloa le aseguraran dos envoltorios con una sustancia vegetal, verde y seca, con características de marihuana, con un peso aproximado de 106 gramos.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de prevención y vigilancia sobre el bulevar Francisco I. Madero, al oriente de la capital sinaloense. Ahí, personal policial detectó un vehículo Volkswagen Virtus que circulaba a exceso de velocidad y con los cristales polarizados, por lo que le marcó el alto.

Durante la inspección a la unidad, conducida por un hombre, los oficiales localizaron los dos envoltorios con la sustancia dentro del vehículo.

El conductor fue detenido en el lugar. Tanto él como la presunta droga y la unidad —que no contaba con reporte de robo— fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para las diligencias e investigaciones legales.

La Coordinación Interinstitucional Sinaloa —integrada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado— puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 911 y la línea 089 para denuncias anónimas.

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