Culiacán, Sinaloa, 19 de agosto de 2026.- Un hombre fue detenido y quedó a disposición de la autoridad correspondiente después de que elementos de la Coordinación Interinstitucional Sinaloa le aseguraran dos envoltorios con una sustancia vegetal, verde y seca, con características de marihuana, con un peso aproximado de 106 gramos.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de prevención y vigilancia sobre el bulevar Francisco I. Madero, al oriente de la capital sinaloense. Ahí, personal policial detectó un vehículo Volkswagen Virtus que circulaba a exceso de velocidad y con los cristales polarizados, por lo que le marcó el alto.

Durante la inspección a la unidad, conducida por un hombre, los oficiales localizaron los dos envoltorios con la sustancia dentro del vehículo.

El conductor fue detenido en el lugar. Tanto él como la presunta droga y la unidad —que no contaba con reporte de robo— fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para las diligencias e investigaciones legales.

La Coordinación Interinstitucional Sinaloa —integrada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado— puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 911 y la línea 089 para denuncias anónimas.