Landa de Matamoros, 19 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Dirección Local Querétaro, en coordinación con el municipio de Landa de Matamoros, inició los trabajos de ampliación de la red de drenaje sanitario en la localidad de Tilaco.
La obra tiene una inversión total de 1 millón 500 mil pesos: 600 mil pesos de aportación federal, equivalentes al 40%, y 900 mil pesos de aportación municipal, correspondientes al 60%.
Participantes con banderas institucionales durante el arranque de la ampliación de la red de drenaje en Tilaco. Landa de Matamoros, Querétaro, 18 de agosto de 2026.Los trabajos consisten en la excavación de cepas y la instalación de 335 metros lineales de tubería de PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro, además de la construcción de nueve pozos de visita. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la infraestructura permitirá mejorar la conducción de aguas residuales y fortalecer las condiciones de saneamiento de la localidad.
Con la obra, la Conagua informó que habitantes de Tilaco contarán con infraestructura sanitaria que contribuirá a mejorar las condiciones de salubridad de sus familias.