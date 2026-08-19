Conagua y Landa de Matamoros amplían drenaje sanitario en Tilaco

La Comisión Nacional del Agua y el municipio de Landa de Matamoros iniciaron los trabajos con una aportación federal del 40% y una municipal del 60% de la inversión total.

Funcionarios de Conagua y municipio de Landa de Matamoros aplauden frente a banner durante arranque de obra de drenaje sanitario en Tilaco, agosto 2026

Servidores públicos presentes en el acto de arranque de los trabajos de drenaje sanitario en Tilaco. Landa de Matamoros, Querétaro, 18 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Landa de Matamoros, 19 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Dirección Local Querétaro, en coordinación con el municipio de Landa de Matamoros, inició los trabajos de ampliación de la red de drenaje sanitario en la localidad de Tilaco.

La obra tiene una inversión total de 1 millón 500 mil pesos: 600 mil pesos de aportación federal, equivalentes al 40%, y 900 mil pesos de aportación municipal, correspondientes al 60%.

Participantes portan banderas del Gobierno de M\u00e9xico en arranque de obra de drenaje sanitario en Tilaco, Landa de Matamoros, agosto 2026 Participantes con banderas institucionales durante el arranque de la ampliación de la red de drenaje en Tilaco. Landa de Matamoros, Querétaro, 18 de agosto de 2026.

Los trabajos consisten en la excavación de cepas y la instalación de 335 metros lineales de tubería de PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro, además de la construcción de nueve pozos de visita. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la infraestructura permitirá mejorar la conducción de aguas residuales y fortalecer las condiciones de saneamiento de la localidad.

Con la obra, la Conagua informó que habitantes de Tilaco contarán con infraestructura sanitaria que contribuirá a mejorar las condiciones de salubridad de sus familias.

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