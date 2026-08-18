México, 18 de agosto de 2026.- La miel mexicana llegó en 2025 a consumidores de 30 países y generó un promedio anual de 94 millones de dólares en exportaciones durante el periodo 2021–2025, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y el Centro de Comercio Internacional citados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Con una participación de 3.8 por ciento en el comercio global, México se ubica como el noveno exportador mundial del endulzante.

La producción nacional alcanzó 60 mil 297 toneladas en 2025, cifra que representó un incremento de 5.0 por ciento respecto de las 57 mil 430 toneladas registradas en 2024. Frente a 2020, el aumento fue de 11.4 por ciento. El salto en los envíos al exterior también fue considerable: entre 2024 y 2025, las toneladas exportadas pasaron de 20 mil a 26 mil, según las mismas fuentes.

Alemania y Estados Unidos concentraron de manera conjunta más del 63 por ciento del valor total exportado en 2025. Detrás de ellos aparecen Reino Unido, Arabia Saudita, Suiza, Bélgica, España, Países Bajos, Japón y Polonia como destinos prioritarios del producto mexicano.

Yucatán encabezó la producción estatal con 9 mil 893 toneladas, seguido por Chiapas con 6 mil 071, Jalisco con 6 mil 029, Campeche con 5 mil 653 y Veracruz con 5 mil 297 toneladas durante el mismo año.

Los números son resultado del trabajo de más de 53 mil productoras y productores registrados en el Sistema Nacional de Trazabilidad de la Miel del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

En Querétaro, el municipio capital emprendió desde 2019 acciones concretas para frenar un desplome que en 36 años redujo más del 96 por ciento de la población de colmenas: de 14 mil 100 cajones a apenas 537.

En 2023, el gobierno municipal reportaba 28 apicultores activos y buscaba llegar a 35 ese año, con apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro y el campus Juriquilla de la UNAM, según información publicada por Rotativo .

El inventario nacional registra actualmente 2 millones 201 mil 329 colmenas de abejas melíferas y 6 mil 775 de abejas sin aguijón, distribuidas en 34 mil 699 unidades de producción dedicadas a la apicultura y 221 a la meliponicultura, conforme al Padrón Ganadero Nacional de la SADER.

México cuenta además con 46 especies de abejas sin aguijón agrupadas en 16 géneros. Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo concentran el mayor número de ellas.

La dependencia federal subrayó que la labor polinizadora de estos insectos es clave para el equilibrio de los ecosistemas y la producción de alimentos, y vinculó los datos con la conmemoración del Día Nacional de las Abejas, celebrado el 17 de agosto.