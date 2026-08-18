México produce 60 mil toneladas de miel en 2025 y suma 53 mil productores

La producción nacional subió 11.4% en cinco años; más de 53 mil apicultores sostienen la cadena que coloca al país entre los diez mayores vendedores del mundo.

Abejas en la piquera de una colmena de madera; México conmemora el Día Nacional de las Abejas el 17 de agosto con datos de producción récord

Con motivo del Día Nacional de las Abejas, conmemorado el 17 de agosto, el Gobierno federal destacó que México cuenta con 46 especies de abejas sin aguijón agrupadas en 16 géneros en todo el territorio nacional.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 18, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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México, 18 de agosto de 2026.- La miel mexicana llegó en 2025 a consumidores de 30 países y generó un promedio anual de 94 millones de dólares en exportaciones durante el periodo 2021–2025, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y el Centro de Comercio Internacional citados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Con una participación de 3.8 por ciento en el comercio global, México se ubica como el noveno exportador mundial del endulzante.

La producción nacional alcanzó 60 mil 297 toneladas en 2025, cifra que representó un incremento de 5.0 por ciento respecto de las 57 mil 430 toneladas registradas en 2024. Frente a 2020, el aumento fue de 11.4 por ciento. El salto en los envíos al exterior también fue considerable: entre 2024 y 2025, las toneladas exportadas pasaron de 20 mil a 26 mil, según las mismas fuentes.

Alemania y Estados Unidos concentraron de manera conjunta más del 63 por ciento del valor total exportado en 2025. Detrás de ellos aparecen Reino Unido, Arabia Saudita, Suiza, Bélgica, España, Países Bajos, Japón y Polonia como destinos prioritarios del producto mexicano.

Yucatán encabezó la producción estatal con 9 mil 893 toneladas, seguido por Chiapas con 6 mil 071, Jalisco con 6 mil 029, Campeche con 5 mil 653 y Veracruz con 5 mil 297 toneladas durante el mismo año.

Los números son resultado del trabajo de más de 53 mil productoras y productores registrados en el Sistema Nacional de Trazabilidad de la Miel del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

En Querétaro, el municipio capital emprendió desde 2019 acciones concretas para frenar un desplome que en 36 años redujo más del 96 por ciento de la población de colmenas: de 14 mil 100 cajones a apenas 537.

En 2023, el gobierno municipal reportaba 28 apicultores activos y buscaba llegar a 35 ese año, con apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro y el campus Juriquilla de la UNAM, según información publicada por Rotativo.

El inventario nacional registra actualmente 2 millones 201 mil 329 colmenas de abejas melíferas y 6 mil 775 de abejas sin aguijón, distribuidas en 34 mil 699 unidades de producción dedicadas a la apicultura y 221 a la meliponicultura, conforme al Padrón Ganadero Nacional de la SADER.

México cuenta además con 46 especies de abejas sin aguijón agrupadas en 16 géneros. Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo concentran el mayor número de ellas.

La dependencia federal subrayó que la labor polinizadora de estos insectos es clave para el equilibrio de los ecosistemas y la producción de alimentos, y vinculó los datos con la conmemoración del Día Nacional de las Abejas, celebrado el 17 de agosto.

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