Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Artistas del tatuaje ofrecerán diseños de entre cuatro y siete centímetros, a una tinta y a un costo de 400 pesos, durante el Tatuatón que se realizará el próximo domingo 23 de agosto en las instalaciones de Angat Tattoo Family, ubicadas en Josefa Vergara número 6, en la capital queretana.
La jornada comenzará a las 11:00 horas y se extenderá hasta que se atienda al último asistente; los interesados podrán elegir entre un centenar de diseños disponibles, de acuerdo con lo informado por el tatuador Jonky y la también artista del tatuaje Alma Montero, quienes forman parte del colectivo organizador.
La meta de recaudación mínima es de 40 mil pesos por evento, y la totalidad de los recursos se destinará a los tratamientos de los pacientes del Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), que atiende actualmente a 487 niñas, niños y adolescentes con cáncer en Querétaro.
El 5 de septiembre se realizará el Modatón en las instalaciones del propio HITO. Por los boletos de acceso a la pasarela se solicitará un donativo de 150 pesos; además, se espera que la venta de las prendas exhibidas aporte un porcentaje adicional a la recaudación.
Mesa de presentación del Tatuatón y el Modatón, con la Secretaría de Cultura del Estado como sede. rotativo.com.mx
La directora de la agencia Rebel Models, Nicole Sánchez Martínez, informó que participarán más de una decena de diseñadores y diseñadoras, entre ellos Santo Diablo, Misael Martínez, Macka, Chivis Hernández, Hilo Bugambilia, Ariana Hernández, Alo Pareja, Arttia Arte que viste, Zaidé del Valle, Kinky Palace, Mónica González, Rosario Rumart y Marta Morán; en maquillaje estará Gaia Makeuplogy, y también participarán artesanos de Audeco.
La secretaria de Cultura del Estado, Ana Paola López Birlain, informó que la dependencia se sumará de forma altruista poniendo a disposición sus espacios, capacidad de vinculación y canales de difusión. Recordó que en mayo pasado se realizó el Cinematón, al que asistieron 338 personas en 120 vehículos y en el que se recaudaron 41 mil 140 pesos, también destinados a la atención de pacientes del HITO.
Al respecto de ese antecedente, el HITO ha reportado una tasa del 82 por ciento de sobrevida para los pacientes de cáncer que atiende, lo que ilustra el impacto que tiene el financiamiento de tratamientos en el nosocomio.
Jimena Aller, promotora estatal de Recaudación del HITO, llamó a la sociedad queretana a solidarizarse y asistir a ambos eventos; precisó que el costo del tratamiento para un niño o niña con cáncer ronda el millón de pesos por año, y que 40 mil pesos apenas son suficientes para la aplicación de 10 quimioterapias.