Querétaro premia a jóvenes por emprendimiento y compromiso social

El gobernador Mauricio Kuri encabezó la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2026, que distinguió a queretanos con proyectos en emprendimiento, protección al ambiente, innovación y labor social, además de una mención especial por trayectoria.

Ana Sofía Astorga Juárez recibe el Premio Estatal de la Juventud 2026 en la categoría Protección al Ambiente, en Querétaro.

Ana Sofía Astorga Juárez recibió el reconocimiento en la categoría Protección al Ambiente durante la ceremonia del Premio Estatal de la Juventud 2026.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Jóvenes queretanos con iniciativas en emprendimiento, protección al ambiente, actividad artística, innovación tecnológica y labor social recibieron el Premio Estatal de la Juventud 2026, en una ceremonia encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González en la capital del estado.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los reconocimientos se entregaron en categorías de actividad artística, protección al ambiente, actividades productivas, labor social, actividad académica e innovación tecnológica.

Vista del sal\u00f3n durante la ceremonia del Premio Estatal de la Juventud 2026 en el Palacio de Gobierno de Quer\u00e9taro. La ceremonia del Premio Estatal de la Juventud 2026 se realizó en el Palacio de Gobierno de Querétaro el 18 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

En la misma ceremonia se otorgó una mención especial de mérito por trayectoria de más de 15 años a Pablo Meré, quien se ha destacado en el desarrollo del talento científico y matemático mediante la enseñanza, la organización de competencias y proyectos académicos, según la misma fuente.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, asistió a la entrega y señaló que este tipo de distinciones es posible gracias a la iniciativa de las y los jóvenes, quienes con disciplina y carácter demuestran sus valores.

Felifer Mac\u00edas entrega reconocimiento a joven durante el Premio Estatal de la Juventud 2026 en Quer\u00e9taro. El municipio de Querétaro participó en la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2026, que distinguió iniciativas en siete categorías. rotativo.com.mx

Subrayó que en esta etapa los jóvenes tienen la oportunidad de cometer errores y aprender de ellos para desarrollar grandes proyectos. La nota tiene antecedente en una premiación similar realizada en 2023, cuando la distinción municipal reconoció a cinco jóvenes en áreas que incluían ciencia, deporte y arte.

Felifer Mac\u00edas en el podio del Palacio de Gobierno durante el Premio Estatal de la Juventud 2026 en Quer\u00e9taro. El presidente municipal Felifer Macías señaló que los reconocimientos son posibles gracias a la iniciativa y disciplina de los jóvenes queretanos. rotativo.com.mx

Virginia Hernández, secretaria de la Juventud en el Estado, destacó que los proyectos juveniles surgen de causas, ideas y sueños, y afirmó que tanto el gobierno estatal como el municipal han priorizado a la juventud para brindarles oportunidades de estudio, trabajo y emprendimiento.

La funcionaria señaló que estas condiciones son el respaldo institucional que permite a los jóvenes queretanos desarrollarse, según la fuente.

J\u00f3venes galardonados posan con el gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2026 en Quer\u00e9taro El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2026, que reconoció a jóvenes queretanos en siete categorías. rotativo.com.mx

El municipio de Querétaro mantiene activo el programa de emprendimiento juvenil, cuya última convocatoria —la cuarta generación— buscó captar al menos 900 proyectos de manera gratuita para fortalecer iniciativas de negocio y formalización entre jóvenes de la capital.

gobierno juventud felifer macias mauricio kuri

Reciente

Guillermo Vega Guerrero, coordinador de la bancada PAN, durante evento de informe legislativo ante ciudadanos de San Juan del Río, agosto 2026.
Querétaro

Bancada del PAN inicia informe legislativo en calles y colonias de Querétaro

El coordinador de la bancada, diputado Guillermo Vega Guerrero, señaló que el partido presenta "trabajo, resultados y gestiones" derivados de una agenda legislativa orientada a la ciudadanía.

Ciudadanos hacen fila en las cajas de pago del Municipio de Querétaro, cuyas finanzas recibieron triple calificación AAA en 2026.
Querétaro

Municipio de Querétaro mantiene calificación AAA de tres agencias

Fitch, Moody's Local México y S&P Global Ratings coinciden en reconocer la fortaleza de los ingresos propios, la liquidez y el bajo endeudamiento de la administración de Felifer Macías.

Agente de la Secretar\u00eda de Movilidad dirige el tr\u00e1fico vehicular en Prolongaci\u00f3n Constituyentes, Quer\u00e9taro, ante la saturaci\u00f3n por obras en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro.
Querétaro

Semov canaliza carril en Prol. Constituyentes por obras en la autopista México-Querétaro

La Secretaría de Movilidad también sumó canalizaciones en el distribuidor vial Constituyentes–Bernardo Quintana y desplegó monitoreo con dron sobre el corredor poniente de la zona metropolitana.

Abejas en la piquera de una colmena de madera; México conmemora el Día Nacional de las Abejas el 17 de agosto con datos de producción récord
México

México produce 60 mil toneladas de miel en 2025 y suma 53 mil productores

La producción nacional subió 11.4% en cinco años; más de 53 mil apicultores sostienen la cadena que coloca al país entre los diez mayores vendedores del mundo.