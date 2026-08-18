Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Jóvenes queretanos con iniciativas en emprendimiento, protección al ambiente, actividad artística, innovación tecnológica y labor social recibieron el Premio Estatal de la Juventud 2026, en una ceremonia encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González en la capital del estado.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los reconocimientos se entregaron en categorías de actividad artística, protección al ambiente, actividades productivas, labor social, actividad académica e innovación tecnológica.
La ceremonia del Premio Estatal de la Juventud 2026 se realizó en el Palacio de Gobierno de Querétaro el 18 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
En la misma ceremonia se otorgó una mención especial de mérito por trayectoria de más de 15 años a Pablo Meré, quien se ha destacado en el desarrollo del talento científico y matemático mediante la enseñanza, la organización de competencias y proyectos académicos, según la misma fuente.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, asistió a la entrega y señaló que este tipo de distinciones es posible gracias a la iniciativa de las y los jóvenes, quienes con disciplina y carácter demuestran sus valores.
El municipio de Querétaro participó en la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2026, que distinguió iniciativas en siete categorías. rotativo.com.mx
Subrayó que en esta etapa los jóvenes tienen la oportunidad de cometer errores y aprender de ellos para desarrollar grandes proyectos. La nota tiene antecedente en una premiación similar realizada en 2023, cuando la distinción municipal reconoció a cinco jóvenes en áreas que incluían ciencia, deporte y arte.
El presidente municipal Felifer Macías señaló que los reconocimientos son posibles gracias a la iniciativa y disciplina de los jóvenes queretanos. rotativo.com.mx
Virginia Hernández, secretaria de la Juventud en el Estado, destacó que los proyectos juveniles surgen de causas, ideas y sueños, y afirmó que tanto el gobierno estatal como el municipal han priorizado a la juventud para brindarles oportunidades de estudio, trabajo y emprendimiento.
La funcionaria señaló que estas condiciones son el respaldo institucional que permite a los jóvenes queretanos desarrollarse, según la fuente.
El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2026, que reconoció a jóvenes queretanos en siete categorías. rotativo.com.mx
El municipio de Querétaro mantiene activo el programa de emprendimiento juvenil, cuya última convocatoria —la cuarta generación— buscó captar al menos 900 proyectos de manera gratuita para fortalecer iniciativas de negocio y formalización entre jóvenes de la capital.