Municipio de Querétaro mantiene calificación AAA de tres agencias

Fitch, Moody's Local México y S&P Global Ratings coinciden en reconocer la fortaleza de los ingresos propios, la liquidez y el bajo endeudamiento de la administración de Felifer Macías.

Ciudadanos hacen fila en las cajas de pago del Municipio de Querétaro, cuyas finanzas recibieron triple calificación AAA en 2026.

Las tres principales agencias calificadoras reconocieron la fortaleza de los ingresos propios y la liquidez del Municipio de Querétaro en 2026. / Municipio de Querétaro

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Las tres principales agencias calificadoras de crédito —Fitch Ratings, Moody's Local México y S&P Global Ratings— ratificaron al Municipio de Querétaro con las máximas notas nacionales disponibles para un gobierno local, como resultado del manejo de sus ingresos propios, su posición de liquidez y el control de sus obligaciones financieras.

El caso más relevante dentro del ciclo de evaluaciones es el de Fitch Ratings, que mejoró el Perfil Crediticio Individual del municipio de "a+" a "aa-", lo que la agencia atribuye a una mayor fortaleza financiera y a una mejor evaluación de la gestión del riesgo. Además, Fitch mantuvo la calificación nacional "AAA(mex)" con perspectiva estable.

Moody's Local México ratificó durante 2026 la calificación "AAA.mx" con perspectiva estable, al señalar la alta recaudación de ingresos propios, la solidez de la liquidez y los bajos niveles de endeudamiento.

Por su parte, S&P Global Ratings mantuvo la máxima calificación nacional "mxAAA" y confirmó la calificación internacional "BBB", respaldada en el desempeño fiscal y financiero del municipio.

El presidente municipal Felifer Macías señaló que estas evaluaciones reflejan una administración responsable de los recursos públicos, con finanzas sanas y capacidad para atender las necesidades de la población sin comprometer la estabilidad financiera.

Las tres agencias coincidieron en destacar que el municipio genera una proporción significativa de sus propios ingresos —lo que reduce su dependencia de transferencias federales—, entre los cuales el impuesto predial ha mostrado crecimiento sostenido: en 2026 acumuló mil 399 millones de pesos, un 5% más que el mismo periodo del año anterior, según datos previos de la propia administración.

Las calificaciones también inciden en la imagen financiera del municipio frente a posibles fuentes de financiamiento e inversión, aunque el boletín no precisó proyectos de deuda concretos vinculados a estas evaluaciones.

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