Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Las tres principales agencias calificadoras de crédito —Fitch Ratings, Moody's Local México y S&P Global Ratings— ratificaron al Municipio de Querétaro con las máximas notas nacionales disponibles para un gobierno local, como resultado del manejo de sus ingresos propios, su posición de liquidez y el control de sus obligaciones financieras.
El caso más relevante dentro del ciclo de evaluaciones es el de Fitch Ratings, que mejoró el Perfil Crediticio Individual del municipio de "a+" a "aa-", lo que la agencia atribuye a una mayor fortaleza financiera y a una mejor evaluación de la gestión del riesgo. Además, Fitch mantuvo la calificación nacional "AAA(mex)" con perspectiva estable.
Moody's Local México ratificó durante 2026 la calificación "AAA.mx" con perspectiva estable, al señalar la alta recaudación de ingresos propios, la solidez de la liquidez y los bajos niveles de endeudamiento.
Por su parte, S&P Global Ratings mantuvo la máxima calificación nacional "mxAAA" y confirmó la calificación internacional "BBB", respaldada en el desempeño fiscal y financiero del municipio.
El presidente municipal Felifer Macías señaló que estas evaluaciones reflejan una administración responsable de los recursos públicos, con finanzas sanas y capacidad para atender las necesidades de la población sin comprometer la estabilidad financiera.
Las tres agencias coincidieron en destacar que el municipio genera una proporción significativa de sus propios ingresos —lo que reduce su dependencia de transferencias federales—, entre los cuales el impuesto predial ha mostrado crecimiento sostenido: en 2026 acumuló mil 399 millones de pesos, un 5% más que el mismo periodo del año anterior, según datos previos de la propia administración.
Las calificaciones también inciden en la imagen financiera del municipio frente a posibles fuentes de financiamiento e inversión, aunque el boletín no precisó proyectos de deuda concretos vinculados a estas evaluaciones.