Semov canaliza carril en Prol. Constituyentes por obras en la autopista México-Querétaro

La Secretaría de Movilidad también sumó canalizaciones en el distribuidor vial Constituyentes–Bernardo Quintana y desplegó monitoreo con dron sobre el corredor poniente de la zona metropolitana.

Agente de la Secretar\u00eda de Movilidad dirige el tr\u00e1fico vehicular en Prolongaci\u00f3n Constituyentes, Quer\u00e9taro, ante la saturaci\u00f3n por obras en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro.

La Semov desplegó personal vial en dos turnos para ordenar la circulación en Prolongación Constituyentes, corredor afectado por los cierres federales en la autopista México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de agosto de 2026.— El municipio de Querétaro canalizó el carril de extrema derecha en Prolongación Constituyentes, entre Avenida Pinal de Amoles y el Bulevar Bernardo Quintana —a la altura de la Universidad Cuauhtémoc—, para ordenar los movimientos vehiculares y evitar entrecruzamientos ante la saturación generada por los cierres en la autopista México-Querétaro con motivo de trabajos de obra del Gobierno Federal.

La medida, implementada por la Secretaría de Movilidad (Semov) municipal, busca apoyar los desplazamientos de habitantes del poniente de la zona metropolitana hacia colonias y desarrollos como Real Solare, Ciudad Maderas, El Mirador y Milenio.

La acción se suma a las canalizaciones en el distribuidor vial de Constituyentes con Bernardo Quintana, uno de los puntos que ha concentrado mayor carga vehicular al reducirse las alternativas de acceso por las obras en la autopista federal.

Imagen a\u00e9rea del distribuidor vial de Prolongaci\u00f3n Constituyentes en Quer\u00e9taro, con canalizaciones desplegadas por la Semov por obras federales en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. La Semov realizó vuelos con dron para monitorear en tiempo real la circulación en el corredor de Prolongación Constituyentes durante la contingencia vial derivada de los cierres en la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

Para reforzar la operación, personal vial se mantiene desplegado en dos turnos durante los periodos de mayor demanda. La dependencia también realiza vuelos con dron para supervisión aérea del corredor, lo que permite identificar puntos de saturación en tiempo real y ajustar la operación conforme a las condiciones del tránsito.

El municipio informó que el monitoreo en tiempo real se lleva a cabo de forma permanente. El esquema se enmarca en la estrategia que el gobierno local ha desplegado ante afectaciones derivadas de obras federales en vialidades de la capital, que han obligado a una serie de adecuaciones en los principales corredores de la ciudad.

La dependencia llamó a los automovilistas a respetar la señalización, atender las indicaciones del personal vial y conducir con precaución en los puntos de canalización.

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