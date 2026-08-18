Querétaro, 18 de agosto de 2026.— El municipio de Querétaro canalizó el carril de extrema derecha en Prolongación Constituyentes, entre Avenida Pinal de Amoles y el Bulevar Bernardo Quintana —a la altura de la Universidad Cuauhtémoc—, para ordenar los movimientos vehiculares y evitar entrecruzamientos ante la saturación generada por los cierres en la autopista México-Querétaro con motivo de trabajos de obra del Gobierno Federal.
La medida, implementada por la Secretaría de Movilidad (Semov) municipal, busca apoyar los desplazamientos de habitantes del poniente de la zona metropolitana hacia colonias y desarrollos como Real Solare, Ciudad Maderas, El Mirador y Milenio.
La acción se suma a las canalizaciones en el distribuidor vial de Constituyentes con Bernardo Quintana, uno de los puntos que ha concentrado mayor carga vehicular al reducirse las alternativas de acceso por las obras en la autopista federal.
La Semov realizó vuelos con dron para monitorear en tiempo real la circulación en el corredor de Prolongación Constituyentes durante la contingencia vial derivada de los cierres en la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
Para reforzar la operación, personal vial se mantiene desplegado en dos turnos durante los periodos de mayor demanda. La dependencia también realiza vuelos con dron para supervisión aérea del corredor, lo que permite identificar puntos de saturación en tiempo real y ajustar la operación conforme a las condiciones del tránsito.
El municipio informó que el monitoreo en tiempo real se lleva a cabo de forma permanente. El esquema se enmarca en la estrategia que el gobierno local ha desplegado ante afectaciones derivadas de obras federales en vialidades de la capital, que han obligado a una serie de adecuaciones en los principales corredores de la ciudad.
La dependencia llamó a los automovilistas a respetar la señalización, atender las indicaciones del personal vial y conducir con precaución en los puntos de canalización.