Querétaro, 18 de agosto de 2026.- La LXI Legislatura del Estado realizó el Foro: Sistema Estatal de Cuidados, con el objetivo de convertir las propuestas ciudadanas en una iniciativa de ley que reconozca el derecho a cuidar, el derecho a recibir cuidados y el derecho a hacerlo en condiciones dignas. La diputada Claudia Díaz Gayou, del Partido del Trabajo, encabezó el evento llevado a cabo en la sede del Poder Legislativo.
La legisladora planteó que construir un Sistema Estatal de Cuidados significa reconocer que todas las personas necesitan cuidados en algún momento de la vida, y que muchas también tienen la responsabilidad de cuidar a otras.
Señaló que en México, 31.7 millones de personas realizan trabajos de cuidado y que tres de cada cuatro son mujeres; una cuidadora dedica, en promedio, prácticamente 39 horas semanales a esas tareas. La propuesta de sistema estatal de cuidados ha sido planteada por Díaz Gayou desde 2025 como parte de su agenda legislativa.
Díaz Gayou sostuvo que el cuidado no puede seguir siendo una responsabilidad que cada familia resuelve en soledad, e identificó situaciones concretas que requieren una respuesta pública: cuando una familia no tiene dónde dejar a una persona mayor, cuando una persona con discapacidad no cuenta con los apoyos necesarios, o cuando un padre o madre debe abandonar su empleo para cuidar a sus hijos.
El panel "Integración del Sistema Estatal de Cuidados" abordó el derecho humano al cuidado y los beneficios que recibirían las familias queretanas y las personas cuidadoras con la ley. rotativo.com.mx
Señaló que la iniciativa de ley ya está presentada en el Congreso, turnada en comisión, y que espera ser aprobada en esta Legislatura para convertirse en política pública con presupuesto propio.
El foro contó con la conferencia magistral de la doctora Araceli Damián González, quien sostuvo que el derecho a recibir cuidados no es una concesión sino un derecho universal y que el Sistema Estatal de Cuidados representa un nuevo pacto social que exige inversión del Estado.
Posteriormente se desarrolló el panel "Integración del Sistema Estatal de Cuidados", con la participación del secretario estatal de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez; la secretaria de Participación Ciudadana del municipio de Querétaro, Beatriz Marmolejo Rojas; la presidenta de la Asociación Grandeza de Mujeres Mexicanas, Laura Sepúlveda Antuna; y Damián González.
En el evento participaron también las legisladoras Blanca Benítez, Adriana Meza, Perla Flores, Ginna Guzmán y Verónica Galicia, así como los diputados Arturo Maximiliano García y Eric Silva, además de organizaciones de la sociedad civil, autoridades, representantes del sector privado, académico y ciudadanía en general.
El foro concluyó con la entrega de reconocimientos a las participantes. El intento de Díaz Gayou de incluir recursos para este sistema en el presupuesto 2026 fue rechazado por el Congreso en diciembre pasado con 11 votos en contra.