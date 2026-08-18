Legislatura impulsa ley de cuidados en Querétaro con foro ciudadano

La diputada Claudia Díaz Gayou convocó a organizaciones civiles, especialistas y autoridades para construir la iniciativa de ley que avanza en comisión y busca aprobarse en esta Legislatura.

Escenario del Foro Sistema Estatal de Cuidados con panelistas y asistentes, LXI Legislatura de Querétaro

Organizaciones de la sociedad civil, autoridades, especialistas, representantes del sector privado y académico participaron en el foro convocado por la LXI Legislatura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de agosto de 2026.- La LXI Legislatura del Estado realizó el Foro: Sistema Estatal de Cuidados, con el objetivo de convertir las propuestas ciudadanas en una iniciativa de ley que reconozca el derecho a cuidar, el derecho a recibir cuidados y el derecho a hacerlo en condiciones dignas. La diputada Claudia Díaz Gayou, del Partido del Trabajo, encabezó el evento llevado a cabo en la sede del Poder Legislativo.

La legisladora planteó que construir un Sistema Estatal de Cuidados significa reconocer que todas las personas necesitan cuidados en algún momento de la vida, y que muchas también tienen la responsabilidad de cuidar a otras.

Señaló que en México, 31.7 millones de personas realizan trabajos de cuidado y que tres de cada cuatro son mujeres; una cuidadora dedica, en promedio, prácticamente 39 horas semanales a esas tareas. La propuesta de sistema estatal de cuidados ha sido planteada por Díaz Gayou desde 2025 como parte de su agenda legislativa.

Díaz Gayou sostuvo que el cuidado no puede seguir siendo una responsabilidad que cada familia resuelve en soledad, e identificó situaciones concretas que requieren una respuesta pública: cuando una familia no tiene dónde dejar a una persona mayor, cuando una persona con discapacidad no cuenta con los apoyos necesarios, o cuando un padre o madre debe abandonar su empleo para cuidar a sus hijos.

Panelista interviene durante el Foro Sistema Estatal de Cuidados en la Legislatura de Quer\u00e9taro, agosto 2026 El panel "Integración del Sistema Estatal de Cuidados" abordó el derecho humano al cuidado y los beneficios que recibirían las familias queretanas y las personas cuidadoras con la ley. rotativo.com.mx

Señaló que la iniciativa de ley ya está presentada en el Congreso, turnada en comisión, y que espera ser aprobada en esta Legislatura para convertirse en política pública con presupuesto propio.

El foro contó con la conferencia magistral de la doctora Araceli Damián González, quien sostuvo que el derecho a recibir cuidados no es una concesión sino un derecho universal y que el Sistema Estatal de Cuidados representa un nuevo pacto social que exige inversión del Estado.

Posteriormente se desarrolló el panel "Integración del Sistema Estatal de Cuidados", con la participación del secretario estatal de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez; la secretaria de Participación Ciudadana del municipio de Querétaro, Beatriz Marmolejo Rojas; la presidenta de la Asociación Grandeza de Mujeres Mexicanas, Laura Sepúlveda Antuna; y Damián González.

En el evento participaron también las legisladoras Blanca Benítez, Adriana Meza, Perla Flores, Ginna Guzmán y Verónica Galicia, así como los diputados Arturo Maximiliano García y Eric Silva, además de organizaciones de la sociedad civil, autoridades, representantes del sector privado, académico y ciudadanía en general.

El foro concluyó con la entrega de reconocimientos a las participantes. El intento de Díaz Gayou de incluir recursos para este sistema en el presupuesto 2026 fue rechazado por el Congreso en diciembre pasado con 11 votos en contra.

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