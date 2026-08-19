Fotografías de rituales y espacios sagrados de 29 estados ganan el XVII Concurso Nacional de Fotografía

La serie ganadora, fotografiada en la Sierra Madre Occidental, retrata las prácticas corporales de los náayeri (coras) de Nayarit; la exposición puede visitarse hasta el 18 de octubre en la Ciudad de México

Vista general de la exposición exterior con paneles fotográficos en blanco y negro en el patio del Museo Nacional de Culturas Populares, Ciudad de México 2026

La muestra del XVII Concurso se exhibe en el patio Quinta Margarita del Museo Nacional de Culturas Populares, donde 24 imágenes conforman un mosaico de la diversidad ceremonial del país.

Foto: Secretaría de Cultura
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.— Alberto Pereda Careaga obtuvo el primer lugar del XVII Concurso Nacional de Fotografía Ritualidad y Espacios Sagrados con la serie "Los Borrados, grafías de una tradición", integrada por cinco imágenes de las prácticas corporales de los náayeri —también conocidos como coras— de la Sierra Madre Occidental en Nayarit.

Al recibir el reconocimiento, Pereda Careaga señaló que acercarse mediante la fotografía a las culturas vivas implica reconocer en ellas una parte de la propia historia, no contemplar algo ajeno o exótico.

El segundo lugar fue para Irma Alicia López Lorenzana, de Tabasco, con la serie "Umbral, Consagración, Epifanía", y el tercero para Cristo Reyno Nepomuceno Ramírez, de Guerrero, con "Tonaltepec (Montaña del sol)".

Fotograf\u00eda en blanco y negro de joven con vestimenta tradicional y ofrenda floral, expuesta en el XVII Concurso Nacional de Fotograf\u00eda Ritualidad y Espacios Sagrados 2026 Una de las imágenes de la exposición muestra a un joven con indumentaria ceremonial, en un paisaje de pueblo con montañas al fondo.Foto: Secretaría de Cultura

El jurado, integrado por las fotógrafas Dirce Elena Hernández Rueda y Patricia García Banda, y el especialista en rituales Carlos Arturo Hernández Dávila, también entregó cinco menciones honoríficas y una mención especial a trabajos de Ciudad de México, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México.

El certamen, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), recibió 645 imágenes provenientes de 29 entidades, realizadas por 198 participantes —83 mujeres y 115 hombres—. Las fotografías documentan ofrendas, peticiones de lluvia, agradecimientos por las cosechas, danzas, ceremonias y peregrinaciones en cuevas, montañas, ríos, bosques, templos, cementerios y calles.

La ceremonia de premiación se realizó en el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), donde se inauguró simultáneamente la exposición con las obras ganadoras y las menciones. Emilio Montemayor Anaya, director del recinto, destacó la afinidad del certamen con la vocación del museo.

Visitante observa de cerca fotograf\u00eda documental de ritual con velas y hojas en la exposici\u00f3n del concurso nacional de fotograf\u00eda 2026 Una asistente examina una fotografía documental de práctica ritual entre las obras de la muestra inaugurada en el Museo Nacional de Culturas Populares.Foto: Secretaría de Cultura

Según García Banda, el jurado valoró la calidad técnica, estética, documental y compositiva de cada imagen, así como el respeto al punto de vista de las comunidades fotografiadas.

Las 24 imágenes de la muestra, a color y en blanco y negro, permanecerán en el patio Quinta Margarita del MNCP hasta el 18 de octubre. El horario es de martes a jueves de 11 a 18 horas, y de viernes a domingo de 11 a 19 horas. La entrada cuesta 22 pesos; es gratuita para estudiantes, personas con credencial INAPAM y maestros, y los domingos el ingreso es libre para todo el público.

La UCUVI anunció que la próxima edición del concurso, la XVIII, tendrá como temática Infancias y Derechos Culturales, con énfasis en la transmisión de lenguas, conocimientos y prácticas culturales entre generaciones.

Ganadores y jurado del XVII Concurso Nacional de Fotograf\u00eda 2026 posan con diplomas en el escenario del Museo Nacional de Culturas Populares, Ciudad de M\u00e9xico Ganadores, finalistas y jurado del XVII Concurso Nacional de Fotografía Ritualidad y Espacios Sagrados durante la ceremonia de premiación en el Museo Nacional de Culturas Populares.Foto: Secretaría de Cultura

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