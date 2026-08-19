Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.— Alberto Pereda Careaga obtuvo el primer lugar del XVII Concurso Nacional de Fotografía Ritualidad y Espacios Sagrados con la serie "Los Borrados, grafías de una tradición", integrada por cinco imágenes de las prácticas corporales de los náayeri —también conocidos como coras— de la Sierra Madre Occidental en Nayarit.

Al recibir el reconocimiento, Pereda Careaga señaló que acercarse mediante la fotografía a las culturas vivas implica reconocer en ellas una parte de la propia historia, no contemplar algo ajeno o exótico.

El segundo lugar fue para Irma Alicia López Lorenzana, de Tabasco, con la serie "Umbral, Consagración, Epifanía", y el tercero para Cristo Reyno Nepomuceno Ramírez, de Guerrero, con "Tonaltepec (Montaña del sol)".

Una de las imágenes de la exposición muestra a un joven con indumentaria ceremonial, en un paisaje de pueblo con montañas al fondo. Foto: Secretaría de Cultura

El jurado, integrado por las fotógrafas Dirce Elena Hernández Rueda y Patricia García Banda, y el especialista en rituales Carlos Arturo Hernández Dávila, también entregó cinco menciones honoríficas y una mención especial a trabajos de Ciudad de México, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México.

El certamen, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), recibió 645 imágenes provenientes de 29 entidades, realizadas por 198 participantes —83 mujeres y 115 hombres—. Las fotografías documentan ofrendas, peticiones de lluvia, agradecimientos por las cosechas, danzas, ceremonias y peregrinaciones en cuevas, montañas, ríos, bosques, templos, cementerios y calles.

La ceremonia de premiación se realizó en el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), donde se inauguró simultáneamente la exposición con las obras ganadoras y las menciones. Emilio Montemayor Anaya, director del recinto, destacó la afinidad del certamen con la vocación del museo.

Una asistente examina una fotografía documental de práctica ritual entre las obras de la muestra inaugurada en el Museo Nacional de Culturas Populares. Foto: Secretaría de Cultura

Según García Banda, el jurado valoró la calidad técnica, estética, documental y compositiva de cada imagen, así como el respeto al punto de vista de las comunidades fotografiadas.

Las 24 imágenes de la muestra, a color y en blanco y negro, permanecerán en el patio Quinta Margarita del MNCP hasta el 18 de octubre. El horario es de martes a jueves de 11 a 18 horas, y de viernes a domingo de 11 a 19 horas. La entrada cuesta 22 pesos; es gratuita para estudiantes, personas con credencial INAPAM y maestros, y los domingos el ingreso es libre para todo el público.

La UCUVI anunció que la próxima edición del concurso, la XVIII, tendrá como temática Infancias y Derechos Culturales, con énfasis en la transmisión de lenguas, conocimientos y prácticas culturales entre generaciones.