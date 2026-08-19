Dorantes arranca su Segundo Informe con 275 proyectos en 2 años

El senador panista presentó o participó en 160 iniciativas y 115 puntos de acuerdo, lo que lo coloca como el legislador queretano con mayor actividad en el Senado

Agustín Dorantes Lámbarri entrega material informativo a ciudadanas en un espacio exterior durante su recorrido de Segundo Informe Legislativo en Querétaro, 2026

Dorantes Lámbarri durante la presentación de su Segundo Informe Legislativo en Querétaro. / 19 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- Al iniciar el periodo de su Segundo Informe Legislativo, el senador Agustín Dorantes Lámbarri reportó 275 proyectos legislativos en dos años de trabajo: 160 iniciativas y 115 puntos de acuerdo, cifras que, según señaló, lo ubican como el senador queretano con mayor actividad legislativa, el segundo del PAN con más iniciativas propias y el primero de su bancada con más puntos de acuerdo.

Dorantes Lámbarri subrayó que buena parte de su agenda surgió de recorrer los 18 municipios del estado y convertir las necesidades de las familias en propuestas concretas.

Entre las iniciativas que destacó se encuentra la Ley Reembolso, con la que busca que el IMSS y el ISSSTE cubran el costo de medicamentos o tratamientos que no puedan surtir oportunamente, en lugar de que el gasto recaiga en las propias familias.

También impulsó acciones para fortalecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el propósito de evitar que los deudores alimentarios se desentiendan de la manutención de sus hijas e hijos.

Senador Agust\u00edn Dorantes L\u00e1mbarri conversa con visitantes en el interior del mercado de Quer\u00e9taro durante su recorrido de Segundo Informe Legislativo 2026 El senador Agustín Dorantes Lámbarri durante su recorrido de informe legislativo en el mercado de Querétaro. / 19 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

Otra iniciativa que el senador mencionó durante sus recorridos de informe fue la Ley Kuri, orientada a llevar a nivel federal medidas de protección para niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del uso de dispositivos electrónicos y redes sociales.

En materia de gestión, resaltó la llegada de la Tarifa Unidos a San Juan del Río, que permite que adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad y trabajadores de sectores prioritarios paguen dos pesos en el transporte público.

"Hoy comienza el periodo de mi Segundo Informe Legislativo. Son días para rendir cuentas y decir qué hemos hecho, pero también para hablar de lo que sigue", señaló Dorantes Lámbarri.

El legislador indicó que a partir de este día redoblaría sus visitas a colonias y comunidades para dar a conocer los resultados bajo su premisa de trabajo: "cuidar lo que funciona, resolver lo que hace falta y trabajar en lo que necesitan las familias para vivir mejor".

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