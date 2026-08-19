Querétaro, 19 de agosto de 2026.- Al iniciar el periodo de su Segundo Informe Legislativo, el senador Agustín Dorantes Lámbarri reportó 275 proyectos legislativos en dos años de trabajo: 160 iniciativas y 115 puntos de acuerdo, cifras que, según señaló, lo ubican como el senador queretano con mayor actividad legislativa, el segundo del PAN con más iniciativas propias y el primero de su bancada con más puntos de acuerdo.
Dorantes Lámbarri subrayó que buena parte de su agenda surgió de recorrer los 18 municipios del estado y convertir las necesidades de las familias en propuestas concretas.
Entre las iniciativas que destacó se encuentra la Ley Reembolso, con la que busca que el IMSS y el ISSSTE cubran el costo de medicamentos o tratamientos que no puedan surtir oportunamente, en lugar de que el gasto recaiga en las propias familias.
También impulsó acciones para fortalecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el propósito de evitar que los deudores alimentarios se desentiendan de la manutención de sus hijas e hijos.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri durante su recorrido de informe legislativo en el mercado de Querétaro. / 19 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
Otra iniciativa que el senador mencionó durante sus recorridos de informe fue la Ley Kuri, orientada a llevar a nivel federal medidas de protección para niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del uso de dispositivos electrónicos y redes sociales.
En materia de gestión, resaltó la llegada de la Tarifa Unidos a San Juan del Río, que permite que adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad y trabajadores de sectores prioritarios paguen dos pesos en el transporte público.
"Hoy comienza el periodo de mi Segundo Informe Legislativo. Son días para rendir cuentas y decir qué hemos hecho, pero también para hablar de lo que sigue", señaló Dorantes Lámbarri.
El legislador indicó que a partir de este día redoblaría sus visitas a colonias y comunidades para dar a conocer los resultados bajo su premisa de trabajo: "cuidar lo que funciona, resolver lo que hace falta y trabajar en lo que necesitan las familias para vivir mejor".