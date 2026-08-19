Guanajuato, 19 de agosto de 2026.- Un menor de edad fue retenido por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato tras una persecución que derivó de un reporte por intento de robo con violencia en el municipio de San Felipe. En el vehículo abandonado se aseguraron réplicas de armas, equipo táctico y teléfonos celulares.
La secuencia inició cuando el Sistema Estatal C5i alertó sobre una unidad presuntamente relacionada con el delito. Los oficiales la ubicaron en las inmediaciones del entronque Dolores Hidalgo–San Felipe y le indicaron al conductor que detuviera la marcha; la unidad continuó su recorrido.
Durante el seguimiento operativo, personas a bordo del vehículo realizaron detonaciones contra los integrantes de la FSPE, quienes respondieron conforme a sus protocolos de actuación.
La persecución concluyó en un camino de terracería, en la zona que comunica Puerto de Sandoval con Rancho Nuevo de San Martín, donde los ocupantes abandonaron el vehículo y se dispersaron.
Con apoyo de la corporación municipal, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona. En ese marco fue localizada una persona menor de edad oculta en el área, quien fue retenida por la autoridad competente conforme a las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
En el interior de la camioneta —una Ford F-150 color blanco sin reporte de robo— fueron asegurados un casco táctico, un chaleco portaplacas con dos placas artesanales, una réplica de arma larga tipo AR-15, una pistola de fulminante, diábolos, un rifle deportivo de aire calibre 5.5 mm, una mira telescópica y dos teléfonos celulares.
Los indicios quedaron bajo cadena de custodia y a disposición de la autoridad competente para su análisis.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló que en la presente administración ha asegurado 882 armas de fuego como resultado de labores de patrullaje, inteligencia y coordinación institucional.