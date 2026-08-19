Retienen a menor en San Felipe, Gto.; aseguran réplicas de armas tras persecución

Un reporte por intento de robo con violencia desencadenó la persecución; los ocupantes del vehículo dispararon contra la FSPE antes de abandonarlo en camino de terracería

Elementos de la FSPE, Ejército y Guardia Nacional junto a camioneta asegurada en operativo nocturno en San Felipe, Guanajuato.

Integrantes de la FSPE, el Ejército y la Guardia Nacional junto a la camioneta Ford F-150 asegurada tras la persecución en San Felipe, Guanajuato. En su interior se encontraron réplicas de armas y equipo táctico.

Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Guanajuato, 19 de agosto de 2026.- Un menor de edad fue retenido por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato tras una persecución que derivó de un reporte por intento de robo con violencia en el municipio de San Felipe. En el vehículo abandonado se aseguraron réplicas de armas, equipo táctico y teléfonos celulares.

La secuencia inició cuando el Sistema Estatal C5i alertó sobre una unidad presuntamente relacionada con el delito. Los oficiales la ubicaron en las inmediaciones del entronque Dolores Hidalgo–San Felipe y le indicaron al conductor que detuviera la marcha; la unidad continuó su recorrido.

Durante el seguimiento operativo, personas a bordo del vehículo realizaron detonaciones contra los integrantes de la FSPE, quienes respondieron conforme a sus protocolos de actuación.

La persecución concluyó en un camino de terracería, en la zona que comunica Puerto de Sandoval con Rancho Nuevo de San Martín, donde los ocupantes abandonaron el vehículo y se dispersaron.

Con apoyo de la corporación municipal, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona. En ese marco fue localizada una persona menor de edad oculta en el área, quien fue retenida por la autoridad competente conforme a las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En el interior de la camioneta —una Ford F-150 color blanco sin reporte de robo— fueron asegurados un casco táctico, un chaleco portaplacas con dos placas artesanales, una réplica de arma larga tipo AR-15, una pistola de fulminante, diábolos, un rifle deportivo de aire calibre 5.5 mm, una mira telescópica y dos teléfonos celulares.

Los indicios quedaron bajo cadena de custodia y a disposición de la autoridad competente para su análisis.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló que en la presente administración ha asegurado 882 armas de fuego como resultado de labores de patrullaje, inteligencia y coordinación institucional.

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