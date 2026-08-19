Querétaro, 19 de agosto de 2026.— En el marco de la estrategia Sinergia Social, el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con María Fernanda Lazo Payró, presidenta de la asociación civil Corazones Mágicos, orientada a fortalecer la colaboración entre la Fiscalía y las organizaciones de la sociedad civil para la protección de derechos de la infancia en el estado.
Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre los mecanismos de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y las organizaciones civiles, con el propósito de impulsar acciones que contribuyan a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad.
Se intercambiaron experiencias y propuestas orientadas a fortalecer la prevención, la atención especializada y el acompañamiento a personas usuarias, mediante un trabajo coordinado. Corazones Mágicos es una institución de asistencia privada especializada en la prevención y atención del fenómeno de la violencia sexual infantil con presencia en Querétaro.
La Fiscalía General del Estado informó que la reunión forma parte de Sinergia Social, espacio permanente de diálogo con organizaciones civiles promovido por la dependencia con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.