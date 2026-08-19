Fiscalía y Corazones Mágicos acuerdan proteger derechos de la infancia en Querétaro

El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, se reunió con María Fernanda Lazo Payró, de la asociación Corazones Mágicos, para explorar acciones conjuntas en favor de la infancia en situación de vulnerabilidad.

El Fiscal General Víctor De Jesús Hernández y María Fernanda Lazo Payró, de Corazones Mágicos, en la Fiscalía General del Estado de Querétaro durante reunión de Sinergia Social 2026.

El Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y María Fernanda Lazo Payró, presidenta de Corazones Mágicos, al término de la reunión de trabajo en la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.— En el marco de la estrategia Sinergia Social, el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con María Fernanda Lazo Payró, presidenta de la asociación civil Corazones Mágicos, orientada a fortalecer la colaboración entre la Fiscalía y las organizaciones de la sociedad civil para la protección de derechos de la infancia en el estado.

Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre los mecanismos de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y las organizaciones civiles, con el propósito de impulsar acciones que contribuyan a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad.

Se intercambiaron experiencias y propuestas orientadas a fortalecer la prevención, la atención especializada y el acompañamiento a personas usuarias, mediante un trabajo coordinado. Corazones Mágicos es una institución de asistencia privada especializada en la prevención y atención del fenómeno de la violencia sexual infantil con presencia en Querétaro.

La Fiscalía General del Estado informó que la reunión forma parte de Sinergia Social, espacio permanente de diálogo con organizaciones civiles promovido por la dependencia con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.

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