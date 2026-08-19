Querétaro, 19 de agosto de 2026.- Por primera ocasión en la historia de la celebración, el Día del Cine Mexicano incluye una selección de películas con interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y audiodescripción, medidas que amplían el acceso a la cinematografía nacional para personas sordas y con discapacidad visual.

El estado forma parte del circuito de 21 entidades donde el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) exhibe la programación del 15 al 29 de agosto de 2026.

Los cuatro títulos adaptados, gestionados especialmente por el IMCINE para esta edición, son: Temporada de patos (2004), de Fernando Eimbcke, disponible solo en versión LSM; y Tío (2021), de Juan Medina, Cerulia (2017), de Sofía Carrillo, y Los aeronautas (2016), de León Fernández, los tres con versión LSM y audiodescripción.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que la incorporación de películas en estas modalidades transforma la accesibilidad en una práctica concreta de inclusión cultural, y no en un objetivo declarativo.

La programación completa —14 películas entre tres largometrajes y 11 cortometrajes— se distribuye en 220 funciones en 66 sedes del circuito de exhibición independiente en las 23 entidades participantes, entre ellas Querétaro. La selección también llega a televisoras públicas de 12 entidades del país y está disponible de forma gratuita en la plataforma nuestrocine.mx.

Para consultar sedes, fechas y horarios en Querétaro: eligecinemexicano.info