Cine mexicano con señas llega a Querétaro en el Día del Cine

La Secretaría de Cultura federal lleva cuatro películas adaptadas a 21 entidades del país del 15 al 29 de agosto, con acceso también en televisoras públicas y la plataforma nuestrocine.mx.

Still en blanco y negro de "Temporada de patos", incluida en el Día del Cine Mexicano 2026 con interpretación en LSM

Cerulia (2017), de Sofía Carrillo, es uno de los tres cortometrajes de la selección adaptados con Lengua de Señas Mexicana y audiodescripción en la programación de agosto.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 19, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- Por primera ocasión en la historia de la celebración, el Día del Cine Mexicano incluye una selección de películas con interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y audiodescripción, medidas que amplían el acceso a la cinematografía nacional para personas sordas y con discapacidad visual.

El estado forma parte del circuito de 21 entidades donde el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) exhibe la programación del 15 al 29 de agosto de 2026.

Los cuatro títulos adaptados, gestionados especialmente por el IMCINE para esta edición, son: Temporada de patos (2004), de Fernando Eimbcke, disponible solo en versión LSM; y Tío (2021), de Juan Medina, Cerulia (2017), de Sofía Carrillo, y Los aeronautas (2016), de León Fernández, los tres con versión LSM y audiodescripción.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que la incorporación de películas en estas modalidades transforma la accesibilidad en una práctica concreta de inclusión cultural, y no en un objetivo declarativo.

La programación completa —14 películas entre tres largometrajes y 11 cortometrajes— se distribuye en 220 funciones en 66 sedes del circuito de exhibición independiente en las 23 entidades participantes, entre ellas Querétaro. La selección también llega a televisoras públicas de 12 entidades del país y está disponible de forma gratuita en la plataforma nuestrocine.mx.

Para consultar sedes, fechas y horarios en Querétaro: eligecinemexicano.info

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