Seleccionan a 225 jóvenes artistas en convocatoria Jóvenes Creadores 2026

La Secretaría de Cultura federal dio a conocer este 18 de agosto los nombres de las y los 225 seleccionados, entre 18 y 34 años, en once disciplinas y 25 especialidades con presencia en 27 entidades del país.

de exposición con instalación artística azul y roja, obras en pared y piso de madera, Jóvenes Creadores 2026

Arte seleccionado en la convocatoria Jóvenes Creadores 2026 del Sistema Creación de la Secretaría de Cultura federal.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 19, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México seleccionó a 225 jóvenes artistas en la convocatoria Jóvenes Creadores 2026, correspondiente al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación). Las y los beneficiados tienen entre 18 y 34 años, trabajan en once disciplinas y 25 especialidades, y provienen de 27 entidades del país.

De las 225 personas seleccionadas, 133 son mujeres —59 por ciento del total—, y 186, equivalentes al 82 por ciento, reciben el estímulo por primera vez. El proceso de dictaminación estuvo a cargo de un jurado de 83 especialistas, integrado por 38 mujeres y 45 hombres.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló al respecto que la equidad se construye con acciones concretas, y destacó que ampliar el acceso a los recursos públicos y fortalecer la participación femenina permite que nuevas voces desarrollen su obra en condiciones más justas.

La emisión 2026 incorpora tres especialidades que no figuraban en ediciones anteriores: Crónica, dentro de la disciplina de Letras; Diseño urbano, en Arquitectura; y Tecnologías aplicadas a la escena, en Diseños escénicos.

La primera reconoce un género que dialoga con el periodismo y los procesos sociales; la segunda nombra una práctica que piensa desde la escala de la ciudad y el territorio; la tercera distingue a la creación escénica contemporánea que integra herramientas digitales como lenguaje propio.

El programa opera desde 1989, cuando apoyó a 50 artistas en su primera emisión. Contempla acompañamiento de tutoras y tutores especializados y encuentros de trabajo entre pares durante el proceso creativo. El estímulo tiene vigencia de diciembre de 2026 a noviembre de 2027.

La lista completa de personas seleccionadas está disponible en sistemacreacion.cultura.gob.mx.

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