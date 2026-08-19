Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México seleccionó a 225 jóvenes artistas en la convocatoria Jóvenes Creadores 2026, correspondiente al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación). Las y los beneficiados tienen entre 18 y 34 años, trabajan en once disciplinas y 25 especialidades, y provienen de 27 entidades del país.

De las 225 personas seleccionadas, 133 son mujeres —59 por ciento del total—, y 186, equivalentes al 82 por ciento, reciben el estímulo por primera vez. El proceso de dictaminación estuvo a cargo de un jurado de 83 especialistas, integrado por 38 mujeres y 45 hombres.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló al respecto que la equidad se construye con acciones concretas, y destacó que ampliar el acceso a los recursos públicos y fortalecer la participación femenina permite que nuevas voces desarrollen su obra en condiciones más justas.

La emisión 2026 incorpora tres especialidades que no figuraban en ediciones anteriores: Crónica, dentro de la disciplina de Letras; Diseño urbano, en Arquitectura; y Tecnologías aplicadas a la escena, en Diseños escénicos.

La primera reconoce un género que dialoga con el periodismo y los procesos sociales; la segunda nombra una práctica que piensa desde la escala de la ciudad y el territorio; la tercera distingue a la creación escénica contemporánea que integra herramientas digitales como lenguaje propio.

El programa opera desde 1989, cuando apoyó a 50 artistas en su primera emisión. Contempla acompañamiento de tutoras y tutores especializados y encuentros de trabajo entre pares durante el proceso creativo. El estímulo tiene vigencia de diciembre de 2026 a noviembre de 2027.

La lista completa de personas seleccionadas está disponible en sistemacreacion.cultura.gob.mx.