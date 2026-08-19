Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra José "N", señalado de haberse presentado en la ventanilla de una institución bancaria para cambiar un cheque de caja por 420 mil 800 pesos que resultó falso.

Su detención estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aportó los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso por el delito de posesión de cheque falsificado, así como la solicitud de prisión preventiva justificada.

El juez fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público deberá reunir los elementos necesarios para sostener una eventual acusación formal.