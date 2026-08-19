Vinculan a proceso a hombre por intentar cambiar cheque falso de 420 mil pesos

La detención estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Cheque de caja falso presentado como evidencia por la FGR junto a la fotografía de José "N", vinculado a proceso en la Ciudad de México.

El cheque de caja falso por 420 mil 800 pesos que José "N" habría intentado cobrar fue exhibido como evidencia por la FGR. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial no resuelva su situación jurídica.

FGR
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 19, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra José "N", señalado de haberse presentado en la ventanilla de una institución bancaria para cambiar un cheque de caja por 420 mil 800 pesos que resultó falso.

Su detención estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aportó los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso por el delito de posesión de cheque falsificado, así como la solicitud de prisión preventiva justificada.

El juez fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público deberá reunir los elementos necesarios para sostener una eventual acusación formal.

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