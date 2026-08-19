Oaxaca, 19 de agosto de 2026.- Tres condenas de 40 años de prisión cada una, que suman 120 años en total, dictó el Tribunal de Enjuiciamiento contra Daniel G.M., Jafet G.G. e Isao C.G. por el homicidio calificado con ventaja de un hombre identificado como R.A.R.R. en Ciudad Ixtepec, municipio del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Las sentencias fueron obtenidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo.
De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2025 en la calle Galeana de la colonia Moderna, donde la víctima se encontraba sobre su motocicleta afuera de un bar.
La investigación estableció que un grupo de personas que presuntamente portaban armas de fuego llegó al lugar a bordo de un vehículo y realizó múltiples disparos contra R.A.R.R., cuyas heridas le causaron la muerte.
A partir de ese hecho, la Fiscalía realizó los actos de investigación que permitieron obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión contra los ahora sentenciados. Conforme al proceso penal, la Fiscalía presentó ante el tribunal los datos de prueba que sustentaron la acusación por el delito de homicidio calificado con ventaja.
El resultado se suma a otras condenas obtenidas en meses recientes por la institución ante ataque a grupo de personas con sentencia múltiple por homicidio en distintos estados del país, y al seguimiento de casos relacionados con la violencia en Oaxaca que en 2026 han derivado también en intervención federal.