Oaxaca sentencia a 120 años de prisión a tres por homicidio en Istmo

El ataque ocurrió en abril de 2025 en la colonia Moderna de Ciudad Ixtepec; la víctima fue atacada desde un vehículo por un grupo armado cuando salía de un bar en motocicleta.

Ficha procesal de detenido por homicidio calificado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, 2026. Imagen oficial de la FGEO con presunción de inocencia.

Fichas procesales de Daniel G.M., Jafet G.G. e Isao C.G., sentenciados a 40 años de prisión cada uno por la FGEO por el homicidio calificado con ventaja de un hombre en Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Oaxaca, 19 de agosto de 2026.- Tres condenas de 40 años de prisión cada una, que suman 120 años en total, dictó el Tribunal de Enjuiciamiento contra Daniel G.M., Jafet G.G. e Isao C.G. por el homicidio calificado con ventaja de un hombre identificado como R.A.R.R. en Ciudad Ixtepec, municipio del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Las sentencias fueron obtenidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo.

De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2025 en la calle Galeana de la colonia Moderna, donde la víctima se encontraba sobre su motocicleta afuera de un bar.

La investigación estableció que un grupo de personas que presuntamente portaban armas de fuego llegó al lugar a bordo de un vehículo y realizó múltiples disparos contra R.A.R.R., cuyas heridas le causaron la muerte.

A partir de ese hecho, la Fiscalía realizó los actos de investigación que permitieron obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión contra los ahora sentenciados. Conforme al proceso penal, la Fiscalía presentó ante el tribunal los datos de prueba que sustentaron la acusación por el delito de homicidio calificado con ventaja.

El resultado se suma a otras condenas obtenidas en meses recientes por la institución ante ataque a grupo de personas con sentencia múltiple por homicidio en distintos estados del país, y al seguimiento de casos relacionados con la violencia en Oaxaca que en 2026 han derivado también en intervención federal.

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