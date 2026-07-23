Ciudad de México, 23 de julio de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que ejerció su facultad de atracción en el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el miércoles 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

De acuerdo con el comunicado FGR 465/26, la institución actuará a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), que conducirá las investigaciones para esclarecer la muerte del comunicador y localizar a los responsables.

Leyva Aguilar fue asesinado a balazos cuando desayunaba en un puesto de comida del fraccionamiento La Esmeralda. La Fiscalía de Oaxaca informó que recibió tres disparos de dos personas que lograron escapar, aunque fueron captadas por cámaras de seguridad.

El periodista se había desempeñado como director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y mantenía su ejercicio periodístico a través de la columna política "El Zumbido del Moscardón". Su entrega más reciente apareció unas horas antes del ataque.

En meses recientes, el comunicador había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento por parte de autoridades estatales. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó el asesinato y señaló que ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar un acto de violencia.

La FGR no proporcionó detalles sobre las líneas de investigación ni estableció un móvil. La facultad de atracción permite a la institución asumir casos del fuero común cuando estos afectan derechos humanos, en términos de la ley.

El homicidio de Leyva Aguilar es el séptimo asesinato de un periodista en México registrado en lo que va de 2026. La dependencia señaló que informará de manera inmediata conforme disponga de nuevos elementos.