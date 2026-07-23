Noruega elimina a Brasil y sacude las apuestas del Mundial

Erling Haaland celebra uno de los goles con los que Noruega derrotó 2-1 a Brasil para avanzar a los cuartos de final del Mundial.

Erling Haaland anotó un doblete para que Noruega eliminara a Brasil y consiguiera su primera clasificación a los cuartos de final del Mundial.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 23, 2026
Mariana Torres García

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Brasil tuvo una pena máxima para tomar ventaja, pero terminó fuera del torneo después de once minutos que cambiaron el cuadro. Erling Haaland marcó en el 79 y en el 90 para dar a Noruega un 2-1 histórico y su primera clasificación a cuartos de final.

El impacto del resultado también se reflejó en las cuotas y en el seguimiento de competiciones que ofrece 1xBet calendario Liga MX, ya que la eliminación del vigente campeón alteró los pronósticos y las opciones de clasificación.

También modifica la carrera de goleadores. Haaland llegó a siete tantos y compartía la cima con Kylian Mbappé y Lionel Messi. Noruega, hasta entonces tratada como sorpresa, pasó a tener una ruta real hacia las semifinales.

Once minutos movieron los mercados principales

El partido llegó 0-0 al minuto 79. Andreas Schjelderup, que había entrado desde el banquillo, asistió los dos goles de Haaland. El primero nació de un cabezazo potente; el segundo, de un remate lejano. Brasil redujo la diferencia en el tiempo añadido, pero ya no tuvo margen para completar la remontada.

La secuencia importa porque no cambió solo el mercado de resultado. También modificó la valoración de Noruega para avanzar. El doblete colocó a Haaland con siete goles en la lucha por terminar como máximo anotador. Brasil, uno de los nombres habituales en los mercados de campeón, desapareció por completo del cuadro.

Dato del partido

Consecuencia deportiva

Lectura para las apuestas

Noruega ganó 2-1

Alcanzó sus primeros cuartos

Sube su peso en clasificación

Haaland marcó dos veces

Llegó a siete goles

Gana fuerza como máximo anotador

Schjelderup dio dos asistencias

El banquillo decidió el cruce

Amplía el análisis más allá del once

Brasil falló una pena máxima

Perdió una ventaja temprana

Cambió el precio del partido en vivo

Noruega ya no depende solo de Haaland

El doblete explica el marcador, pero no todo el partido. El plan de Ståle Solbakken consistió en conservar la posesión durante fases amplias para obligar a Brasil a gastar energía. Noruega no se limitó a proteger su área y esperar una ocasión aislada. Ørjan Nyland sostuvo el resultado con intervenciones importantes, incluida la pena máxima de la primera parte.

Para las apuestas del siguiente cruce, esa actuación obliga a revisar dos supuestos. Noruega mostró que puede manejar el balón ante un rival de máxima exigencia. Sus cambios también pueden decidir un partido cerrado. Schjelderup produjo las dos asistencias después de entrar, de modo que los mercados vinculados a goleadores o asistentes no deberían concentrarse únicamente en los titulares.

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Dos victorias por 2-1 cambian la escala del equipo

Noruega también ganó 2-1 su anterior partido eliminatorio. Repetir el marcador en dos rondas consecutivas no demuestra que vaya a hacerlo otra vez, pero sí confirma que ha resuelto dos finales ajustados sin necesitar una goleada. El cuadro fijó su cruce de cuartos ante Inglaterra para el 11 de julio a las 17:00, hora local.

En las apuestas, el dato útil no es copiar el 2-1 como pronóstico. La lectura empieza por el control de posesión. Después entra el impacto del banquillo, que volvió decisiva una fase igualada. Haaland sigue siendo el centro del mercado de goleadores, pero Nyland y Schjelderup ampliaron las variables que explican el rendimiento colectivo.

La eliminación de Brasil dejó una vacante entre los candidatos al título. Noruega no heredó automáticamente ese lugar, aunque su valoración cambió de nivel. El 2-1 demostró que puede competir sin vivir de una sola transición. También confirmó que conserva recursos hasta el minuto 90. Para los mercados del Mundial, ese es el efecto duradero del resultado: ya no basta con medir a Noruega por el nombre de su delantero.

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