Gobierno federal revela 7 semifinalistas de EU para México Canta 2026; final en el Auditorio Nacional

La secretaria de Cultura presentó el calendario completo: semifinal en Los Ángeles el 23 de agosto y en Mazatlán el 31; los ganadores recibirán contratos discográficos.

La Secretaría de Cultura presentó a los siete semifinalistas de Estados Unidos del concurso México Canta por la Paz y contra las Adicciones 2026.

La Secretaría de Cultura dio a conocer a los siete representantes de Estados Unidos que competirán en la semifinal de México Canta 2026, cuya final se realizará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 23, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- La Secretaría de Cultura reveló este jueves los siete semifinalistas de Estados Unidos para la segunda edición del concurso binacional México Canta por la Paz y contra las Adicciones 2026, y presentó el calendario completo del certamen, que cerrará el 13 de septiembre con la gran final en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La secretaria Claudia Curiel de Icaza informó los datos en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La convocatoria estuvo abierta del 11 de mayo al 10 de junio y recibió 16 mil 289 participantes de entre 18 y 29 años: 10 mil 528 provenientes de México y 5 mil 761 de Estados Unidos.

Los siete seleccionados del país del norte son Grecia Marín, de Perris, California; Daniel Ochoa, de Tucson, Arizona; Tiffany Cruz Galaviz, de Glendale, California; Miranda González, de Castle Rock, Colorado; Joshua Soto, del Bronx, Nueva York; Lizandro Espinoza, de Portland, Oregón, y Rosalba Valdez, de Chicago, Illinois. Los siete semifinalistas de México se anunciarán la próxima semana, precisó Curiel de Icaza.

La edición 2026 está enfocada en el regional mexicano con fusiones urbanas, un género que representa el 70% del consumo de música mexicana en plataformas de streaming, según la Secretaría. Las canciones pueden interpretarse en español, inglés, spanglish o lenguas originarias.

El calendario de la etapa presencial arranca el 23 de agosto con la semifinal de participantes de Estados Unidos en el Million Dollar Theater de Los Ángeles, California.

La Secretar\u00eda de Cultura present\u00f3 a los siete semifinalistas de Estados Unidos del concurso M\u00e9xico Canta por la Paz y contra las Adicciones 2026. La Secretaría de Cultura dio a conocer a los siete representantes de Estados Unidos que competirán en la semifinal de México Canta 2026, cuya final se realizará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional. rotativo.com.mx

El 31 de agosto se celebrará la semifinal de los mexicanos en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa. El 6 de septiembre se transmitirá un programa de recapitulación en el que el público elegirá a un séptimo finalista entre los mejores cuartos lugares de ambas semifinales.

La gran final del 13 de septiembre reunirá a siete finalistas; el público elegirá a tres ganadores, quienes recibirán un contrato discográfico —nacional, transnacional o independiente— y se presentarán el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino durante las fiestas patrias.

El cantante Armando Toledo Rosas, conocido como El Bogueto, asistió como invitado a la conferencia, agradeció el programa e interpretó su tema Mi barrio.

Toledo Rosas, originario de Ciudad Nezahualcóyotl, ganó notoriedad en redes sociales con canciones del género regional urbano.

En su primera edición, el concurso definió a sus ganadores ante más de 220 mil votos del público. Carmen María y Sergio Maya se llevaron los primeros lugares en interpretación, como documentó Rotativo en la cobertura de la final de México Canta 2025.

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