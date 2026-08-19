SSPMC Corregidora y POES refuerzan seguridad en límites estatales

La coordinación entre ambas corporaciones incluye binomios caninos y revisión de vehículos en los accesos al municipio.

Binomio canino y elementos de la Policía Estatal y municipal de Corregidora participan en operativo preventivo en el límite estatal de Querétaro.

El operativo conjunto entre la SSPMC de Corregidora y la POES Querétaro incluye binomios caninos y revisión de vehículos en los accesos al municipio, parte de los recorridos permanentes anunciados este martes.

Seguridad Pública Municipal de Corregidora
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 19 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora (SSPMC) y la Policía Estatal (POES) reforzaron los operativos preventivos en los límites estatales, calles, colonias y comunidades del municipio, con recorridos permanentes orientados a inhibir conductas delictivas.

El despliegue conjunto incluye binomios caninos y revisión de vehículos en los puntos de acceso al municipio, además de rondines en zonas habitacionales identificadas por ambas corporaciones.

La coordinación se suma a la postura que Corregidora ha mantenido con otros municipios de la zona metropolitana desde noviembre de 2024, cuando el ayuntamiento acordó reforzar los rondines conjuntos entre corporaciones policiales de la región.

Las autoridades municipales y estatales indicaron que buscan prevenir conductas delictivas, proteger a las familias y mantener el orden en las vialidades y espacios públicos del municipio.

La colaboración entre la POES y la policía municipal ya había derivado en resultados concretos en Corregidora: en diciembre de 2024, agentes detuvieron a una pareja señalada por un robo con violencia contra un conductor del servicio público durante recorridos de seguridad en la zona.

Las corporaciones reiteraron que la seguridad es una responsabilidad compartida y pidieron a la ciudadanía reportar personas o situaciones sospechosas al número de emergencias 911, o presentar su denuncia de forma anónima al 089.

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