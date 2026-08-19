Corregidora, Querétaro, 19 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora (SSPMC) y la Policía Estatal (POES) reforzaron los operativos preventivos en los límites estatales, calles, colonias y comunidades del municipio, con recorridos permanentes orientados a inhibir conductas delictivas.
El despliegue conjunto incluye binomios caninos y revisión de vehículos en los puntos de acceso al municipio, además de rondines en zonas habitacionales identificadas por ambas corporaciones.
La coordinación se suma a la postura que Corregidora ha mantenido con otros municipios de la zona metropolitana desde noviembre de 2024, cuando el ayuntamiento acordó reforzar los rondines conjuntos entre corporaciones policiales de la región.
Las autoridades municipales y estatales indicaron que buscan prevenir conductas delictivas, proteger a las familias y mantener el orden en las vialidades y espacios públicos del municipio.
La colaboración entre la POES y la policía municipal ya había derivado en resultados concretos en Corregidora: en diciembre de 2024, agentes detuvieron a una pareja señalada por un robo con violencia contra un conductor del servicio público durante recorridos de seguridad en la zona.
Las corporaciones reiteraron que la seguridad es una responsabilidad compartida y pidieron a la ciudadanía reportar personas o situaciones sospechosas al número de emergencias 911, o presentar su denuncia de forma anónima al 089.