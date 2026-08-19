Tecnifican 58 mil hectáreas en Sinaloa; recuperarán 334 millones de m³ de agua

La primera etapa del proyecto, con inversión superior a 4 mil millones de pesos, ya fue concluida en el Distrito de Riego 075.

Maquinaria pesada realiza obras de modernización de canales de riego en el Distrito de Riego 075 Río Fuerte, en Sinaloa, dentro del programa de tecnificación de Conagua.

Conagua modernizó 968 kilómetros de canales de riego como parte de la primera etapa de tecnificación del Distrito de Riego 075 Río Fuerte.

CONAGUA
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 19, 2026
Mariana Torres García

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México, 19 Agosto 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tecnificará más de 58 mil 100 hectáreas del Distrito de Riego (DR) 075 Río Fuerte, en Sinaloa, en beneficio de más de 21 mil 100 productores y productoras de la región, informó la dependencia federal.

La obra permitirá recuperar un estimado de 334 millones de metros cúbicos de agua, que podrán destinarse al consumo humano de las comunidades cercanas.

La primera etapa del proyecto ya concluyó, con una inversión total superior a 4 mil millones de pesos, de acuerdo con el reporte de Conagua. Los trabajos forman parte del Programa Nacional de Tecnificación de la dependencia.

Maquinaria pesada realiza obras de modernizaci\u00f3n de canales de riego en el Distrito de Riego 075 R\u00edo Fuerte, en Sinaloa, dentro del programa de tecnificaci\u00f3n de Conagua. Conagua modernizó 968 kilómetros de canales de riego como parte de la primera etapa de tecnificación del Distrito de Riego 075 Río Fuerte. CONAGUA

Además de la tecnificación parcelaria, los trabajos en el DR 075 incluyen la modernización de 968 kilómetros de canales de riego, la colocación de 195 estructuras de medición y la rehabilitación de 22 plantas de bombeo, equipamiento con el que la dependencia busca reducir las pérdidas de agua por evaporación y absorción durante la conducción.

Con la nueva infraestructura, Conagua prevé llevar un control más preciso de los volúmenes de agua destinados al riego y ampliar la capacidad de bombeo hacia las zonas productivas del distrito, ubicado en el norte de Sinaloa.

conagua gobierno infraestructura sinaloa

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