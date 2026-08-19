Detienen a nueve integrantes de célula delictiva en Michoacán; entre ellas hija y pareja señaladas de "Tío Lako"

Entre los detenidos están dos mujeres señaladas como hija y pareja sentimental del presunto jefe regional de la organización.

Fila de personas detenidas con el rostro cubierto, custodiadas por elementos de seguridad, durante operativo contra célula delictiva en Michoacán.

Nueve personas fueron detenidas en Michoacán como parte de una organización delictiva que opera en esa entidad y en Jalisco. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelve su situación jurídica.

Gabinete de Seguridad de México
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 19, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 19 Agosto 2026.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República detuvieron a nueve personas en Michoacán como parte de una operación de investigación e inteligencia contra una organización delictiva que opera en esa entidad y en Jalisco, informó el Gabinete de Seguridad de México.

Entre las personas detenidas se encuentran Marisol "N" y Lourdes "N", quienes, de acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, serían hija y pareja sentimental de Heraclio "N", identificado por la autoridad como "Tío Lako" y señalado como jefe regional de la organización en Michoacán y Jalisco.

Durante el operativo fueron asegurados dos inmuebles, 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y equipo táctico.

Tras las detenciones se registraron interrupciones en vías de comunicación en la zona, por lo que autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo para garantizar el libre tránsito.

El Gabinete de Seguridad afirmó que continuará actuando "con inteligencia, coordinación y firmeza" para combatir a las organizaciones delictivas y proteger a la población.

seguridad sucesos criminalidad michoacan

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