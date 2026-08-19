Michoacán, 19 Agosto 2026.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República detuvieron a nueve personas en Michoacán como parte de una operación de investigación e inteligencia contra una organización delictiva que opera en esa entidad y en Jalisco, informó el Gabinete de Seguridad de México.

Entre las personas detenidas se encuentran Marisol "N" y Lourdes "N", quienes, de acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, serían hija y pareja sentimental de Heraclio "N", identificado por la autoridad como "Tío Lako" y señalado como jefe regional de la organización en Michoacán y Jalisco.

Durante el operativo fueron asegurados dos inmuebles, 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y equipo táctico.

Tras las detenciones se registraron interrupciones en vías de comunicación en la zona, por lo que autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo para garantizar el libre tránsito.

El Gabinete de Seguridad afirmó que continuará actuando "con inteligencia, coordinación y firmeza" para combatir a las organizaciones delictivas y proteger a la población.