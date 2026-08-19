Fiscalía y Poder Judicial inauguran juzgado especializado con Sinergia Digital

Se presentaron nuevas personas juzgadoras de oralidad penal, entre ellas Marisol Elizabeth Mendoza Cano, durante la ceremonia.

Funcionarios de la Fiscalía General y el Poder Judicial de Querétaro posan frente al emblema institucional durante la inauguración del Juzgado Especializado en Actos de Investigación y Sinergia Digital.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Poder Judicial estatal inauguraron el Juzgado Especializado en Actos de Investigación, Presentación de Personas Juzgadoras y Sinergia Digital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 Agosto 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Poder Judicial estatal inauguraron el Juzgado Especializado en Actos de Investigación, Presentación de Personas Juzgadoras y Sinergia Digital, un esquema que busca agilizar la comunicación entre ambas instituciones durante las investigaciones de delitos.

El acto incluyó la presentación de nuevas personas juzgadoras de oralidad penal, entre ellas Marisol Elizabeth Mendoza Cano, quien recibió su nombramiento durante la ceremonia.

Un funcionario ofrece un mensaje durante la ceremonia de inauguraci\u00f3n del Juzgado Especializado en Actos de Investigaci\u00f3n y Sinergia Digital en Quer\u00e9taro. Representantes de la Fiscalía y el Poder Judicial destacaron que el nuevo esquema agiliza la comunicación institucional durante las investigaciones de delitos.CRÉDITO: Pendiente de confirmación. rotativo.com.mx

El fiscal general, Víctor Antonio De Jesús Hernández, señaló que el esquema incorpora herramientas tecnológicas que permiten atender solicitudes relacionadas con investigaciones en tiempo real y desde el lugar de los hechos, y afirmó que fortalece las capacidades de actuación de fiscales, Policías de Investigación del Delito y personal pericial en coordinación con el Poder Judicial.

Autoridades estatales y personal del Poder Judicial y la Fiscal\u00eda General asisten a la ceremonia de inauguraci\u00f3n del Juzgado Especializado en Actos de Investigaci\u00f3n y Sinergia Digital, el 19 de agosto de 2026. El acto contó con la presencia del gobernador Mauricio Kuri González, el magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola y el fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández, así como integrantes del Consejo de la Fiscalía y del Poder Judicial. rotativo.com.mx

Por su parte, el magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, planteó que la coordinación entre ambas instituciones busca fortalecer la estructura institucional del estado y dijo que continuará impulsando mecanismos que agilicen los procesos del sistema de justicia penal.

Autoridades entregan un nombramiento a una nueva persona juzgadora durante la inauguraci\u00f3n del Juzgado Especializado en Actos de Investigaci\u00f3n en Quer\u00e9taro. Como parte de la ceremonia se entregaron nombramientos a nuevas personas juzgadoras de oralidad penal, entre ellas Marisol Elizabeth Mendoza Cano. rotativo.com.mx

El evento fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, así como de integrantes del Consejo de la Fiscalía General y del Poder Judicial.

Como parte de la ceremonia se presentaron los espacios habilitados para la operación del nuevo esquema, que funcionará de manera conjunta entre la Fiscalía General y el Poder Judicial del Estado.

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