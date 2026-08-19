Querétaro, 19 Agosto 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Poder Judicial estatal inauguraron el Juzgado Especializado en Actos de Investigación, Presentación de Personas Juzgadoras y Sinergia Digital, un esquema que busca agilizar la comunicación entre ambas instituciones durante las investigaciones de delitos.
El acto incluyó la presentación de nuevas personas juzgadoras de oralidad penal, entre ellas Marisol Elizabeth Mendoza Cano, quien recibió su nombramiento durante la ceremonia.
Representantes de la Fiscalía y el Poder Judicial destacaron que el nuevo esquema agiliza la comunicación institucional durante las investigaciones de delitos.CRÉDITO: Pendiente de confirmación. rotativo.com.mx
El fiscal general, Víctor Antonio De Jesús Hernández, señaló que el esquema incorpora herramientas tecnológicas que permiten atender solicitudes relacionadas con investigaciones en tiempo real y desde el lugar de los hechos, y afirmó que fortalece las capacidades de actuación de fiscales, Policías de Investigación del Delito y personal pericial en coordinación con el Poder Judicial.
El acto contó con la presencia del gobernador Mauricio Kuri González, el magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola y el fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández, así como integrantes del Consejo de la Fiscalía y del Poder Judicial. rotativo.com.mx
Por su parte, el magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, planteó que la coordinación entre ambas instituciones busca fortalecer la estructura institucional del estado y dijo que continuará impulsando mecanismos que agilicen los procesos del sistema de justicia penal.
Como parte de la ceremonia se entregaron nombramientos a nuevas personas juzgadoras de oralidad penal, entre ellas Marisol Elizabeth Mendoza Cano. rotativo.com.mx
El evento fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, así como de integrantes del Consejo de la Fiscalía General y del Poder Judicial.
Como parte de la ceremonia se presentaron los espacios habilitados para la operación del nuevo esquema, que funcionará de manera conjunta entre la Fiscalía General y el Poder Judicial del Estado.