Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) y la empresa Hero Maquinaria Bozwang de México firmaron un convenio de colaboración para desarrollar capacitación técnica y certificaciones orientadas a los perfiles que demandan las empresas de alta tecnología instaladas en el estado.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la firma y señaló que el acuerdo conecta dos ámbitos que la competitividad de Querétaro exige mantener alineados: la formación de talento y los requerimientos reales de la industria.
Lo describió como una aplicación del modelo triple hélice, en el que empresa, academia y gobierno operan de forma conjunta para resolver la brecha entre los perfiles disponibles y los perfiles necesarios.
Del Prete Tercero mencionó que la Secretaría de Educación del Estado, a cargo de Martha Elena Soto Obregón, forma parte de ese esfuerzo coordinado.
Destacó que el ICATEQ acumula más de tres décadas preparando técnicos en áreas que hoy son centrales para la economía local: manufactura avanzada, máquinas herramienta y control numérico computarizado, electromecánica, soldadura, tecnologías de información y mantenimiento industrial.
Jesús Daniel Hernández López, director general de Hero Maquinaria Bozwang de México, señaló que la empresa lleva más de 25 años en el mercado y que la alianza contribuirá al desarrollo de personal y talento para la industria, lo que incidirá en la competitividad del estado.
El director general del ICATEQ, Agustín Casillas Gutiérrez, precisó el alcance práctico del acuerdo: el showroom de Hero Maquinaria dejará de funcionar únicamente como espacio de exhibición para convertirse también en un centro de capacitación y certificaciones.
El planteamiento apunta a preparar los perfiles que las empresas de alta tecnología instaladas en Querétaro requieren, con foco en el área de electrónica.