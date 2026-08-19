ICATEQ y Hero Maquinaria firman convenio para capacitar talento industrial en Querétaro

El convenio busca preparar perfiles certificados en electrónica y máquinas herramienta que demandan empresas de alta tecnología instaladas en Querétaro.

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la SEDESU, en la firma del convenio entre ICATEQ y Hero Maquinaria Bozwang en Querétaro 2026

El titular de la SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la firma del convenio que busca alinear la capacitación técnica con los perfiles que demandan empresas de alta tecnología en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) y la empresa Hero Maquinaria Bozwang de México firmaron un convenio de colaboración para desarrollar capacitación técnica y certificaciones orientadas a los perfiles que demandan las empresas de alta tecnología instaladas en el estado.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la firma y señaló que el acuerdo conecta dos ámbitos que la competitividad de Querétaro exige mantener alineados: la formación de talento y los requerimientos reales de la industria.

Lo describió como una aplicación del modelo triple hélice, en el que empresa, academia y gobierno operan de forma conjunta para resolver la brecha entre los perfiles disponibles y los perfiles necesarios.

Del Prete Tercero mencionó que la Secretaría de Educación del Estado, a cargo de Martha Elena Soto Obregón, forma parte de ese esfuerzo coordinado.

Destacó que el ICATEQ acumula más de tres décadas preparando técnicos en áreas que hoy son centrales para la economía local: manufactura avanzada, máquinas herramienta y control numérico computarizado, electromecánica, soldadura, tecnologías de información y mantenimiento industrial.

Jesús Daniel Hernández López, director general de Hero Maquinaria Bozwang de México, señaló que la empresa lleva más de 25 años en el mercado y que la alianza contribuirá al desarrollo de personal y talento para la industria, lo que incidirá en la competitividad del estado.

El director general del ICATEQ, Agustín Casillas Gutiérrez, precisó el alcance práctico del acuerdo: el showroom de Hero Maquinaria dejará de funcionar únicamente como espacio de exhibición para convertirse también en un centro de capacitación y certificaciones.

El planteamiento apunta a preparar los perfiles que las empresas de alta tecnología instaladas en Querétaro requieren, con foco en el área de electrónica.

gobierno empresas sedesu

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