Policías de CDMX detienen a presunto ladrón en Azcapotzalco

Los oficiales observaron el forcejeo durante un patrullaje en la colonia Sector Naval y detuvieron al probable responsable en flagrancia.

Ficha policial de la SSC de CDMX del detenido señalado de despojar de 20 mil pesos a un ciudadano en Azcapotzalco.

La SSC de la Ciudad de México presentó al probable responsable ante el Ministerio Público por el presunto despojo de dinero en efectivo en la alcaldía Azcapotzalco.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco a un joven de 24 años señalado de despojar de 20 mil pesos en efectivo a una persona que minutos antes había retirado ese dinero de una sucursal bancaria, informó la dependencia.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron cuando oficiales realizaban recorridos de patrullaje en la colonia Sector Naval y, en el cruce de la calzada Camarones y la avenida Cuitláhuac, observaron a dos hombres que forcejeaban. La intervención inmediata permitió establecer que uno de ellos, de 36 años, acababa de salir de una sucursal bancaria con 20 mil pesos en efectivo y que fue interceptado por el otro sujeto, quien presuntamente lo amenazó y lo despojó de sus pertenencias.

Los policías detuvieron al probable responsable y, tras una revisión preventiva, le aseguraron el efectivo y un teléfono celular. El ciudadano afectado reconoció el dinero como de su propiedad. La misma corporación había actuado días antes en circunstancias similares, cuando detuvo en Cuauhtémoc a un hombre con 92 dosis de sustancia prohibida que también fue puesto a disposición del Ministerio Público capitalino.

A petición del denunciante, el joven de 24 años quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Los operativos de la SSC en alcaldías de la capital —incluyendo recientes acciones contra células que operan en Álvaro Obregón— han derivado en decenas de detenciones durante 2026.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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