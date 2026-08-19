Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco a un joven de 24 años señalado de despojar de 20 mil pesos en efectivo a una persona que minutos antes había retirado ese dinero de una sucursal bancaria, informó la dependencia.
De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron cuando oficiales realizaban recorridos de patrullaje en la colonia Sector Naval y, en el cruce de la calzada Camarones y la avenida Cuitláhuac, observaron a dos hombres que forcejeaban. La intervención inmediata permitió establecer que uno de ellos, de 36 años, acababa de salir de una sucursal bancaria con 20 mil pesos en efectivo y que fue interceptado por el otro sujeto, quien presuntamente lo amenazó y lo despojó de sus pertenencias.
Los policías detuvieron al probable responsable y, tras una revisión preventiva, le aseguraron el efectivo y un teléfono celular. El ciudadano afectado reconoció el dinero como de su propiedad. La misma corporación había actuado días antes en circunstancias similares, cuando detuvo en Cuauhtémoc a un hombre con 92 dosis de sustancia prohibida que también fue puesto a disposición del Ministerio Público capitalino.
A petición del denunciante, el joven de 24 años quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Los operativos de la SSC en alcaldías de la capital —incluyendo recientes acciones contra células que operan en Álvaro Obregón— han derivado en decenas de detenciones durante 2026.