Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- Un joven de 24 años fue detenido en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, tras ser detectado por operadores del Centro de Comando y Control C2 Centro mientras manipulaba envoltorios con características propias de la distribución de estupefacientes.

Al momento de la revisión, llevaba consigo 92 dosis de una sustancia con apariencia de cocaína, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La alerta fue generada por el personal del C2 que monitoreaba las cámaras de videovigilancia. Los operadores observaron al sujeto en la esquina de las calles Moctezuma y Héroe con una bolsa de tela de color negro e informaron a efectivos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se trasladaron al punto.

Los oficiales se acercaron al joven, cuya descripción coincidía con la proporcionada por el C2, y le realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial. En la cangurera que portaba hallaron los 92 envoltorios de la presunta droga, junto con los dos celulares y el efectivo.

El detenido fue informado de sus derechos constitucionales y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Las detenciones por delitos contra la salud se han registrado en distintos puntos del país como parte de las estrategias de seguridad.

El hecho se suma a una serie de acciones de narcomenudeo reportadas en la capital, entre las que figura la aprehensión en CDMX de Nicolás "N", señalado como fundador del grupo Los Tanzanios, en julio pasado.