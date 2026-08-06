Conagua inicia obras de agua potable en Villa Progreso con inversión de 1.7 mdp

La Carretera Estatal 131 y la calle Jardines suman mil metros lineales de infraestructura hidráulica en beneficio de más de 2 mil habitantes.

Arranque de obras de infraestructura hidráulica en Villa Progreso, Ezequiel Montes, con participación de Conagua y autoridades municipales
  • Arranque de las obras de infraestructura hidráulica en Villa Progreso; la inversión conjunta de Conagua y el municipio de Ezequiel Montes supera 1.7 millones de pesos.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, 6 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el municipio de Ezequiel Montes arrancaron dos obras de infraestructura hidráulica en la localidad de Villa Progreso: la ampliación de la red de agua potable sobre la Carretera Estatal 131, con 552 metros lineales, y la rehabilitación de la red en la calle Jardines, con 450 metros lineales, para un total de mil metros lineales de nueva infraestructura hídrica.

La inversión conjunta supera 1.7 millones de pesos. De ese monto, 698 mil 800 pesos —equivalentes al 40%— corresponden a aportación federal a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua); los restantes 1 millón 48 mil 200 pesos, el 60%, son aportados por el municipio de Ezequiel Montes.

Con las obras se beneficiará directamente a más de 2 mil habitantes de Villa Progreso, según informó Conagua, que señaló que la intervención fortalecerá el suministro de agua potable en la comunidad.

Las obras forman parte del Proagua, programa federal mediante el cual el Gobierno de México impulsa proyectos de ampliación y rehabilitación de infraestructura hídrica en distintas regiones del país. La Conagua ya había presentado este año proyectos en otros municipios queretanos, como la red hidráulica en San Juan del Río, dentro de la misma estrategia de atención a comunidades con déficit en el servicio.

El presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez, quien al asumir el cargo en 2024 había señalado como prioridad garantizar el agua en las comunidades del municipio, participó en el arranque de las obras junto con representantes de Conagua.

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