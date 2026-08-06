Ezequiel Montes, 6 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el municipio de Ezequiel Montes arrancaron dos obras de infraestructura hidráulica en la localidad de Villa Progreso: la ampliación de la red de agua potable sobre la Carretera Estatal 131, con 552 metros lineales, y la rehabilitación de la red en la calle Jardines, con 450 metros lineales, para un total de mil metros lineales de nueva infraestructura hídrica.
La inversión conjunta supera 1.7 millones de pesos. De ese monto, 698 mil 800 pesos —equivalentes al 40%— corresponden a aportación federal a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua); los restantes 1 millón 48 mil 200 pesos, el 60%, son aportados por el municipio de Ezequiel Montes.
Con las obras se beneficiará directamente a más de 2 mil habitantes de Villa Progreso, según informó Conagua, que señaló que la intervención fortalecerá el suministro de agua potable en la comunidad.
Las obras forman parte del Proagua, programa federal mediante el cual el Gobierno de México impulsa proyectos de ampliación y rehabilitación de infraestructura hídrica en distintas regiones del país. La Conagua ya había presentado este año proyectos en otros municipios queretanos, como la red hidráulica en San Juan del Río, dentro de la misma estrategia de atención a comunidades con déficit en el servicio.
El presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez, quien al asumir el cargo en 2024 había señalado como prioridad garantizar el agua en las comunidades del municipio, participó en el arranque de las obras junto con representantes de Conagua.