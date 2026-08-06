Contraflujo en Bernardo Quintana desde el sábado: la etapa más compleja del operativo vial

A partir del sábado, los carriles centrales funcionarán en contraflujo hacia el sur; los laterales conservarán su sentido habitual norte-sur con dos carriles.

Vista nocturna de bulevar Bernardo Quintana con conos de obra y andamiaje del Tren México-Querétaro, durante el operativo vial de contraflujo en Querétaro.

A partir del sábado, los carriles centrales de Bernardo Quintana operarán en contraflujo hacia el sur durante al menos una semana, según informó el Municipio de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- Los carriles centrales de bulevar Bernardo Quintana entrarán en operación en contraflujo hacia el sur a partir del próximo sábado, en lo que el presidente municipal Felifer Macías describió como la etapa de mayor complejidad del operativo vial derivado de la obra federal del Tren México-Querétaro.

Macías detalló que los dos carriles laterales en sentido sur-norte permanecerán abiertos, mientras que los carriles centrales que habitualmente operan hacia el norte quedarán cerrados y funcionarán con dos carriles en dirección contraria. La lateral con dirección al Cerro del Cimatario contará con un solo carril. La distribución resultante será de tres carriles hacia el sur y dos hacia el norte. El alcalde estimó que el esquema estará vigente durante al menos una semana.

El presidente municipal informó el cambio tras una reunión de coordinación nocturna con el Ejército Mexicano y las autoridades responsables de la obra. Llamó a los automovilistas a respetar la señalización preventiva, disminuir la velocidad y, de ser posible, evitar la vialidad durante esta fase para reducir la carga vehicular.

El presidente municipal Felifer Mac\u00edas y funcionarios en el puente de Bernardo Quintana durante la supervisi\u00f3n nocturna del operativo vial por la obra del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. Felifer Macías supervisó en la madrugada del jueves el estado del operativo vial en Bernardo Quintana junto con el director de AMEQ, Gerardo Cuanalo. rotativo.com.mx

El Municipio mantiene coordinación permanente con el Gobierno del Estado para supervisar el tránsito en tiempo real y realizar cierres estratégicos en vialidades perpendiculares cuando sea necesario. El dispositivo incluye a más de 170 auxiliares viales y semáforos operando en modo destello.

Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), informó que la obra alcanza un avance cercano a la mitad del periodo previsto para esta etapa y que ya concluyó la colocación de las primeras dos columnas sobre la lateral en sentido de Los Arcos hacia Plaza del Parque.

Señaló que el avance de la construcción hace necesaria la implementación del contraflujo y llamó a conducir con paciencia, respetar los límites de velocidad y atender la señalización instalada.

El operativo vial en Bernardo Quintana por las obras del Tren México-Querétaro arrancó el 13 de julio pasado. Hace una semana, Macías informó que el esquema se mantendría sin modificaciones por nueve días adicionales tras una coordinación con el Ejército Mexicano; el contraflujo anunciado este jueves representa la primera modificación al dispositivo desde entonces.

Una semana antes del inicio de los trabajos en esa vialidad, el gobierno estatal implementó horarios escalonados para reducir el impacto en la movilidad de la ciudad.

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