Querétaro, 6 de agosto de 2026.- Los carriles centrales de bulevar Bernardo Quintana entrarán en operación en contraflujo hacia el sur a partir del próximo sábado, en lo que el presidente municipal Felifer Macías describió como la etapa de mayor complejidad del operativo vial derivado de la obra federal del Tren México-Querétaro.
Macías detalló que los dos carriles laterales en sentido sur-norte permanecerán abiertos, mientras que los carriles centrales que habitualmente operan hacia el norte quedarán cerrados y funcionarán con dos carriles en dirección contraria. La lateral con dirección al Cerro del Cimatario contará con un solo carril. La distribución resultante será de tres carriles hacia el sur y dos hacia el norte. El alcalde estimó que el esquema estará vigente durante al menos una semana.
El presidente municipal informó el cambio tras una reunión de coordinación nocturna con el Ejército Mexicano y las autoridades responsables de la obra. Llamó a los automovilistas a respetar la señalización preventiva, disminuir la velocidad y, de ser posible, evitar la vialidad durante esta fase para reducir la carga vehicular.
Felifer Macías supervisó en la madrugada del jueves el estado del operativo vial en Bernardo Quintana junto con el director de AMEQ, Gerardo Cuanalo. rotativo.com.mx
El Municipio mantiene coordinación permanente con el Gobierno del Estado para supervisar el tránsito en tiempo real y realizar cierres estratégicos en vialidades perpendiculares cuando sea necesario. El dispositivo incluye a más de 170 auxiliares viales y semáforos operando en modo destello.
Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), informó que la obra alcanza un avance cercano a la mitad del periodo previsto para esta etapa y que ya concluyó la colocación de las primeras dos columnas sobre la lateral en sentido de Los Arcos hacia Plaza del Parque.
Señaló que el avance de la construcción hace necesaria la implementación del contraflujo y llamó a conducir con paciencia, respetar los límites de velocidad y atender la señalización instalada.
El operativo vial en Bernardo Quintana por las obras del Tren México-Querétaro arrancó el 13 de julio pasado. Hace una semana, Macías informó que el esquema se mantendría sin modificaciones por nueve días adicionales tras una coordinación con el Ejército Mexicano; el contraflujo anunciado este jueves representa la primera modificación al dispositivo desde entonces.
Una semana antes del inicio de los trabajos en esa vialidad, el gobierno estatal implementó horarios escalonados para reducir el impacto en la movilidad de la ciudad.