Acusan a mujer sin hogar de herir con tijeras a cuatro hombres en Covent Garden

La acusada, identificada como Stella Gollovena, de 47 años, fue detenida en el lugar y quedó en prisión preventiva; las cuatro víctimas ya recibieron el alta hospitalaria.

Calle del barrio de Covent Garden en Londres, zona donde una mujer fue acusada de herir con tijeras a cuatro hombres

La policía detuvo a la acusada en el lugar de los hechos en el barrio de Covent Garden, en el centro de Londres.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

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Reino Unido, 6 de agosto de 2026.- Stella Gollovena, una mujer de 47 años en situación de calle, fue acusada este jueves de haber herido con un objeto punzante a cuatro hombres el día anterior en el barrio de Covent Garden, en el centro de Londres, informó la policía metropolitana.

La acusada enfrenta cargos por causar lesiones voluntarias a los cuatro hombres y por portar un arma ofensiva en un lugar público. Según la policía, se encontraron unas tijeras en el lugar de los hechos.

Gollovena fue detenida en la escena y quedó en prisión preventiva. Comparecerá este jueves por la tarde ante el tribunal de Highbury Corner.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la policía calificó el hecho como un incidente aislado relacionado con problemas de salud mental. Las cuatro víctimas fueron trasladadas al hospital tras el ataque; la policía informó este jueves que todos recibieron el alta y regresaron a sus domicilios, sin que sus heridas hayan derivado en secuelas graves.

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