Motociclista sin lesiones mayores tras choque en Blvd. Bernardo Quintana

Elementos de Protección Civil municipal, la Coordinación Estatal, POES y CRUM brindaron atención prehospitalaria al conductor en la colonia Álamos 2a Sección.

Personal de Protección Civil de espaldas frente a una ambulancia con luces encendidas durante la atención de un accidente vial en Querétaro.

Personal de emergencia atendió el accidente de motocicleta sobre el bulevar Bernardo Quintana, en la colonia Álamos 2a Sección.

PC Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- Un accidente de motocicleta por alcance sobre el bulevar Bernardo Quintana, a la altura de la colonia Álamos 2a Sección, dejó como saldo a un conductor sin lesiones mayores, de acuerdo con un reporte de Protección Civil del Municipio de Querétaro.

Personal de la corporación brindó atención médica prehospitalaria al hombre involucrado en el percance, quien no presentó lesiones de consideración, según el reporte difundido por la dependencia municipal.

La atención del accidente se realizó de manera coordinada entre Protección Civil Municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, POES y CRUM.

Protección Civil no detalló el número de vehículos involucrados, las causas del choque por alcance ni si se registraron afectaciones a la circulación en el bulevar.

El tramo de Bernardo Quintana concentra un historial recurrente de percances viales: en febrero pasado, un motociclista fue arrollado en el distribuidor con avenida Constituyentes, mientras que en enero un accidente mortal sobre la prolongación de la vialidad dejó a una menor gravemente herida.

seguridad sucesos accidente movilidad

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