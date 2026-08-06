Querétaro, 6 de agosto de 2026.- Un accidente de motocicleta por alcance sobre el bulevar Bernardo Quintana, a la altura de la colonia Álamos 2a Sección, dejó como saldo a un conductor sin lesiones mayores, de acuerdo con un reporte de Protección Civil del Municipio de Querétaro.
Personal de la corporación brindó atención médica prehospitalaria al hombre involucrado en el percance, quien no presentó lesiones de consideración, según el reporte difundido por la dependencia municipal.
La atención del accidente se realizó de manera coordinada entre Protección Civil Municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, POES y CRUM.
Protección Civil no detalló el número de vehículos involucrados, las causas del choque por alcance ni si se registraron afectaciones a la circulación en el bulevar.
El tramo de Bernardo Quintana concentra un historial recurrente de percances viales: en febrero pasado, un motociclista fue arrollado en el distribuidor con avenida Constituyentes, mientras que en enero un accidente mortal sobre la prolongación de la vialidad dejó a una menor gravemente herida.