Querétaro, 12 de enero de 2026. — Un motociclista de aproximadamente 40 años perdió la vida tras impactar con otro vehículo en la prolongación Bernardo Quintana, a la altura de San Pedro Mártir, en Querétaro.

Una menor de 11 años que viajaba con él chofer resultó gravemente herida y fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada. El accidente ocurrió durante la mañana cuando el motociclista llevaba a la menor hacia su escuela en el primer día del regreso a clases.

Los carriles de alta velocidad en dirección a Plaza Patio fueron cerrados mientras Servicios Periciales realizaban las diligencias correspondientes en el sitio.

El Servicio Médico Forense acudió al lugar para el levantamiento del cuerpo del motociclista, quien quedó tendido en la vialidad tras el impacto, y posteriormente fue trasladado al Semefo para la necrocirugía de rigor.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro acordonaron la zona como primeros respondientes y mantienen el perímetro de seguridad para permitir los trabajos de investigación. El motociclista viajaba en su unidad cuando al parecer se impactó con otro vehículo en circunstancias que aún se investigan.

La menor de 11 años presentó heridas graves que requirieron su traslado inmediato al hospital. Las autoridades continúan con las diligencias periciales en Querétaro para determinar las causas del accidente. El cierre vial afectó la circulación en uno de los corredores principales de la capital queretana durante la mañana del lunes.