Querétaro, 6 de agosto de 2026.- Una rama de un árbol tipo jacaranda cayó sobre el camellón central de la avenida 5 de Febrero, a la altura del Parque Industrial Jurica, sin que se registrara afectación a la circulación vehicular, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
Personal de la dependencia acudió al sitio y retiró los restos de la rama para eliminar riesgos a las y los automovilistas que transitan por la zona. La corporación notificó el hecho a Servicios Públicos Municipales, instancia encargada de la atención correspondiente al árbol afectado.
Protección Civil estatal recomendó a la ciudadanía conducir con precaución ante vientos fuertes y reportar a las autoridades árboles o ramas que representen un riesgo para la vialidad.