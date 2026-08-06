Cae rama de jacaranda sobre camellón de avenida 5 de Febrero en Jurica

Protección Civil retiró los restos de la rama y notificó a Servicios Públicos Municipales para la atención del árbol afectado.

Personal de Protección Civil retiró los restos de la rama caída sobre el camellón de avenida 5 de Febrero, en Jurica.

Personal de Protección Civil retiró los restos de la rama caída sobre el camellón de avenida 5 de Febrero, en Jurica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- Una rama de un árbol tipo jacaranda cayó sobre el camellón central de la avenida 5 de Febrero, a la altura del Parque Industrial Jurica, sin que se registrara afectación a la circulación vehicular, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

Personal de la dependencia acudió al sitio y retiró los restos de la rama para eliminar riesgos a las y los automovilistas que transitan por la zona. La corporación notificó el hecho a Servicios Públicos Municipales, instancia encargada de la atención correspondiente al árbol afectado.

Protección Civil estatal recomendó a la ciudadanía conducir con precaución ante vientos fuertes y reportar a las autoridades árboles o ramas que representen un riesgo para la vialidad.

seguridad sucesos movilidad proteccion civil

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Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continúa las diligencias para definir su situación jurídica.