Michoacán difunde lista de 10 prófugos con orden de aprehensión por extorsión

La Secretaría de Seguridad Pública detalla número de proceso, fecha de la orden y municipio de cada caso, la mayoría concentrados en Uruapan.

Infografía de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con fotografías, nombres y datos procesales de diez personas con orden de aprehensión vigente por extorsión.

Infografía oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con la lista de diez personas con orden de aprehensión vigente por el delito de extorsión.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Michoacán, 6 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán difundió una lista de diez personas con orden de aprehensión vigente por el delito de extorsión, con procesos que van desde 2014 hasta marzo de 2026. Ninguna de ellas ha sido detenida, según la propia ficha de la dependencia.

De los diez casos, cinco corresponden a órdenes decretadas en los últimos doce meses —Jonatan Jesús (proceso 210/2026 CA, 15 de marzo de 2026), Jorge Alejandro (253/2025 CA, 26 de febrero de 2026), Martín Sánchez (196/2026 CA, 9 de marzo de 2026), Miguel Nicolás (123/2024 CA, 15 de febrero de 2024) y Luis Manuel (297/2021, 14 de agosto de 2025)—, todos vinculados a hechos en Uruapan.

Los otros cinco tienen órdenes decretadas años atrás sin ejecutarse: Brayan Omar (proceso 73/2022, 7 de agosto de 2022, Uruapan), Edgar Iván (150/2015, 26 de abril de 2018, Zamora), Noé Sánchez (10/2016, 22 de febrero de 2016, Zacapu) y Rodolfo Cahue (109/2014, 7 de octubre de 2014, Zacapu). La ficha de Edgar Arturo únicamente señala "orden de aprehensión vigente por el delito extorsión", sin número de proceso, fecha ni municipio.

Se trata de órdenes de aprehensión vigentes, no de detenciones ni de sentencias: las diez personas mantienen la presunción de inocencia hasta que un proceso judicial determine lo contrario.

La SSP atribuyó la difusión de la lista a labores de inteligencia de la Guardia Civil dentro de la Estrategia contra la Extorsión, y pidió a la ciudadanía denunciar llamadas de extorsión sin realizar pagos, a través del número 089 o la aplicación 9-1-1 Michoacán.

seguridad sucesos criminalidad michoacan

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