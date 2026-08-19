Cárdenas lleva su segundo informe legislativo a colonias y tianguis de Querétaro

El legislador panista impulsó durante su segundo año una iniciativa aprobada para proteger la autonomía sindical y presentó exhortos para reducir las tarifas de peaje en la autopista México-Querétaro y garantizar el servicio eléctrico de la CFE.

Cárdenas Palacios presenta su segundo informe legislativo a comerciante en tienda de Querétaro, agosto 2026.

El legislador panista llevó sus resultados de dos años de trabajo a comerciantes del municipio, entre ellos gestiones ante la CFE que derivaron en una reunión con directivos de la comisión.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El diputado local del Partido Acción Nacional Mauricio Cárdenas Palacios inició este martes la difusión de su segundo informe de actividades legislativas con recorridos directos por colonias y comunidades del municipio de Querétaro, en un ejercicio de 13 días que la bancada panista desarrolla del 18 al 30 de agosto.

Entre las acciones que Cárdenas Palacios destacó durante su segundo año se encuentra una iniciativa aprobada para fortalecer los mecanismos de protección a la autonomía sindical, que establece sanciones a los servidores públicos que interfieran en la vida interna de los sindicatos.

Mauricio C\u00e1rdenas Palacios presenta su segundo informe legislativo a vecinos durante recorrido en colonia de Quer\u00e9taro, agosto 2026. El diputado Mauricio Cárdenas Palacios recorre colonias del municipio de Querétaro para presentar su segundo informe, que incluye una iniciativa aprobada en materia de autonomía sindical. rotativo.com.mx

Presentó además una iniciativa para reconocer la salud mental como derecho de todos los queretanos —tema en el que el Congreso local ya avanzó en reformas durante el presente periodo— y busca mejorar la coordinación entre las instituciones de salud y de atención a la juventud para ampliar el acceso a servicios psicológicos y psiquiátricos en el estado.

El legislador también presentó un exhorto para reducir las tarifas de peaje y reforzar la seguridad en la autopista México-Querétaro, así como una solicitud a la Comisión Federal de Electricidad para que garantice un servicio eléctrico confiable en las colonias del municipio. Cárdenas señaló que esta gestión derivó en un encuentro de trabajo con directivos de la CFE.

Mauricio C\u00e1rdenas Palacios saluda a comerciante en tianguis de Quer\u00e9taro durante recorrido de informe legislativo, agosto 2026. Cárdenas llevó su segundo informe directamente a comerciantes y vendedores de tianguis del municipio, como parte de los 13 días de recorridos que la bancada del PAN desarrolla del 18 al 30 de agosto. rotativo.com.mx

En materia laboral, presentó una iniciativa para que las personas con adeudos de pensión alimentaria pierdan la posibilidad de acceder al servicio público estatal, y otra que prohíbe expresamente la discriminación por embarazo y maternidad en el ámbito laboral.

El diputado indicó que los recorridos de informe son la continuación del trabajo de campo que ha mantenido desde que ganó la elección y que, según señaló, se ha traducido en un vínculo permanente con los vecinos de su distrito y del municipio.

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