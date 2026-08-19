Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El diputado local del Partido Acción Nacional Mauricio Cárdenas Palacios inició este martes la difusión de su segundo informe de actividades legislativas con recorridos directos por colonias y comunidades del municipio de Querétaro, en un ejercicio de 13 días que la bancada panista desarrolla del 18 al 30 de agosto.
Entre las acciones que Cárdenas Palacios destacó durante su segundo año se encuentra una iniciativa aprobada para fortalecer los mecanismos de protección a la autonomía sindical, que establece sanciones a los servidores públicos que interfieran en la vida interna de los sindicatos.
El diputado Mauricio Cárdenas Palacios recorre colonias del municipio de Querétaro para presentar su segundo informe, que incluye una iniciativa aprobada en materia de autonomía sindical. rotativo.com.mx
Presentó además una iniciativa para reconocer la salud mental como derecho de todos los queretanos —tema en el que el Congreso local ya avanzó en reformas durante el presente periodo— y busca mejorar la coordinación entre las instituciones de salud y de atención a la juventud para ampliar el acceso a servicios psicológicos y psiquiátricos en el estado.
El legislador también presentó un exhorto para reducir las tarifas de peaje y reforzar la seguridad en la autopista México-Querétaro, así como una solicitud a la Comisión Federal de Electricidad para que garantice un servicio eléctrico confiable en las colonias del municipio. Cárdenas señaló que esta gestión derivó en un encuentro de trabajo con directivos de la CFE.
Cárdenas llevó su segundo informe directamente a comerciantes y vendedores de tianguis del municipio, como parte de los 13 días de recorridos que la bancada del PAN desarrolla del 18 al 30 de agosto. rotativo.com.mx
En materia laboral, presentó una iniciativa para que las personas con adeudos de pensión alimentaria pierdan la posibilidad de acceder al servicio público estatal, y otra que prohíbe expresamente la discriminación por embarazo y maternidad en el ámbito laboral.
El diputado indicó que los recorridos de informe son la continuación del trabajo de campo que ha mantenido desde que ganó la elección y que, según señaló, se ha traducido en un vínculo permanente con los vecinos de su distrito y del municipio.