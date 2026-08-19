Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El Poder Judicial del Estado puso en operación cinco nuevos juzgados de oralidad en las Salas de Audiencia Penal, proyecto que representó una inversión superior a los 24 millones de pesos.
Dos de los cinco son Juzgados Especializados en Actos de Investigación, órganos diseñados para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de justicia penal.
El gobernador Mauricio Kuri González y el magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola entregaron los nombramientos y el mallete a los nuevos juzgadores de oralidad del sistema penal de Querétaro. rotativo.com.mx
En el mismo acto, el gobernador Mauricio Kuri González y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, presentaron Sinergia Digital, una plataforma tecnológica desarrollada en coordinación con la Fiscalía General del Estado para llevar al entorno digital el procedimiento de solicitud y atención de actos de investigación.
Durante la ceremonia, realizada desde las instalaciones de las Salas de Audiencia Penal, Kuri González y Guerra Urbiola entregaron los nombramientos y el mallete a los nuevos juzgadores que se incorporan al sistema penal. La coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial fue señalada por las autoridades como condición para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias queretanas.
Las Salas de Audiencia Penal del Poder Judicial de Querétaro, ubicadas junto al Centro Penitenciario No. 1 Varonil, fueron la sede del acto en que se presentó Sinergia Digital, plataforma desarrollada con la Fiscalía General del Estado para digitalizar actos de investigación. rotativo.com.mx