Querétaro inaugura juzgados especializados con inversión de 24 mdp

El Poder Judicial del Estado pone en operación cinco nuevos órganos jurisdiccionales e integra Sinergia Digital, plataforma tecnológica desarrollada con la Fiscalía General del Estado para digitalizar solicitudes de actos de investigación.

Inauguración de juzgados especializados en actos de investigación, Poder Judicial Querétaro, agosto 2026.

El Poder Judicial del Estado puso en operación cinco nuevos juzgados de oralidad en las Salas de Audiencia Penal, con una inversión superior a los 24 millones de pesos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El Poder Judicial del Estado puso en operación cinco nuevos juzgados de oralidad en las Salas de Audiencia Penal, proyecto que representó una inversión superior a los 24 millones de pesos.

Dos de los cinco son Juzgados Especializados en Actos de Investigación, órganos diseñados para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de justicia penal.

Kuri Gonz\u00e1lez en inauguraci\u00f3n de juzgados especializados, Poder Judicial Quer\u00e9taro, agosto 2026. El gobernador Mauricio Kuri González y el magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola entregaron los nombramientos y el mallete a los nuevos juzgadores de oralidad del sistema penal de Querétaro. rotativo.com.mx

En el mismo acto, el gobernador Mauricio Kuri González y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, presentaron Sinergia Digital, una plataforma tecnológica desarrollada en coordinación con la Fiscalía General del Estado para llevar al entorno digital el procedimiento de solicitud y atención de actos de investigación.

Durante la ceremonia, realizada desde las instalaciones de las Salas de Audiencia Penal, Kuri González y Guerra Urbiola entregaron los nombramientos y el mallete a los nuevos juzgadores que se incorporan al sistema penal. La coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial fue señalada por las autoridades como condición para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias queretanas.

Salas de Audiencia Penal del Poder Judicial de Quer\u00e9taro, sede de nuevos juzgados especializados, agosto 2026. Las Salas de Audiencia Penal del Poder Judicial de Querétaro, ubicadas junto al Centro Penitenciario No. 1 Varonil, fueron la sede del acto en que se presentó Sinergia Digital, plataforma desarrollada con la Fiscalía General del Estado para digitalizar actos de investigación. rotativo.com.mx

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