Sheinbaum anuncia 147 mil mdp en inversiones para Zapotlán, Hidalgo

La Cooperativa Cruz Azul destinará 6 mil 500 mdp para reactivar la planta cementera de Tula y crear 14 mil 200 empleos directos e indirectos

Presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia matutina al anunciar inversiones del PODECOBI de Zapotlán, Hidalgo, agosto de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó las inversiones del Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán en su conferencia matutina del 19 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) de Zapotlán, Hidalgo, acumula 147 mil millones de pesos en inversiones comprometidas a través de 130 proyectos que contempla 191 mil empleos directos e indirectos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

La mandataria destacó que la empresa DEWA Capital destinará 10 mil 106 millones de pesos al polo hidalguense. En su primera fase, la compañía invertirá mil 277 mdp en urbanización y 2 mil mdp en la construcción de las dos primeras naves industriales —obras que iniciarán en septiembre— con lo que se generarán 5 mil 100 empleos directos e indirectos. De ese total, el 35 por ciento será de contrataciones locales, según precisó Germán Ahumada Alduncin, fundador y director ejecutivo de DEWA Capital.

El PODECOBI de Zapotlán abarca 910 hectáreas y está diseñado para recibir empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos, combinando infraestructura industrial con energía limpia, de acuerdo con Ahumada Alduncin.

La Cooperativa Cruz Azul, por su parte, invertirá 6 mil 500 millones de pesos para reactivar su planta cementera en Tula, Hidalgo, con lo que se generarán 14 mil 200 empleos directos e indirectos. La inversión contempla la renovación y reacondicionamiento de la planta, una nueva línea de producción de cemento con capacidad para 3 millones de toneladas anuales y la rehabilitación del Hospital Cruz Azul.

Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, informó que para el reacondicionamiento ya se han ejercido mil 800 mdp y se han generado mil empleos directos y 10 mil indirectos, mientras que la nueva línea de cemento —con una inversión de 3 mil 700 mdp— reporta un avance del 85 por ciento.

Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, señaló que el PODECOBI de Zapotlán es uno de los más extensos del programa federal, con 910 hectáreas desarrolladas en asociación con DEWA Capital.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, atribuyó el crecimiento industrial de la entidad al impulso del Gobierno de México y mencionó que Hidalgo se ubica en los primeros lugares en crecimiento industrial y actividad económica en el país, aunque no precisó la fuente ni el período de dicha medición. Destacó además otros proyectos en marcha: la construcción del Tren México-Pachuca y el Plan Hídrico del Valle del Mezquital.

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