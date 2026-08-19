Municipio de Querétaro lleva 2 millones de viajes gratis en delegaciones

La Secretaría de Movilidad opera 53 unidades con cámaras, GPS y validador de tarjeta; el 64% de usuarias son mujeres y la flotilla incluye a 10 conductoras

Usuaria del transporte comunitario gratuito muestra folleto de servicio frente a Van Municipal Ruta M 222 del municipio de Querétaro, 2026.

Usuaria del Sistema de Transporte Comunitario Gratuito frente a una unidad de la Ruta M 222, que conecta La Ciénega con Corea en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

Foto: Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro opera, a través de la Secretaría de Movilidad, un Sistema de Transporte Comunitario Gratuito con 16 rutas activas en las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto, que desde su puesta en marcha ha acumulado más de dos millones de ascensos y generado un ahorro de más de 116 millones 259 mil pesos para las familias usuarias del servicio.

De ese total, más de 70 millones 891 mil pesos corresponden a Santa Rosa Jáuregui y más de 45 millones 367 mil pesos a Felipe Carrillo Puerto, de acuerdo con la información de la dependencia.

Van Municipal de Quer\u00e9taro Municipio circula por calle empedrada de comunidad en delegaci\u00f3n, 2026. El sistema opera 16 rutas gratuitas en las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto del municipio de Querétaro. Foto: Municipio de Querétaro

La flotilla está conformada por 53 unidades — autobuses y urvans — que cuentan con cuatro cámaras de videovigilancia, sistema de ubicación GPS, escalón retráctil y validador de tarjetas. Para el monitoreo permanente, la Secretaría de Movilidad dispone de una plataforma de seguimiento en tiempo real.

Las mujeres representan el 64 por ciento de la población que usa el sistema. La plantilla de operadores ha recibido capacitación en perspectiva de género desde su ingreso, e incluye a diez conductoras. Adicionalmente, el municipio adquirió 30 vehículos tipo van destinados exclusivamente a ofrecer servicio gratuito a ese sector de la población.

Mujer observa a pasajero abordar autob\u00fas amarillo de Transporte Municipal de Quer\u00e9taro en delegaci\u00f3n, 2026. El sistema opera 16 rutas gratuitas en las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto del municipio de Querétaro.Foto: Municipio de Querétaro

El programa cubre más de seis fraccionamientos, el Parque Industrial Querétaro y planteles educativos como el CECyTEQ 9, el CECyTEQ 11 y la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. En los trayectos escolares, personal asignado acompaña a las y los estudiantes durante el ascenso y descenso.

La distribución territorial contempla nueve rutas en Santa Rosa Jáuregui y siete en Felipe Carrillo Puerto. El servicio opera de lunes a viernes, de 06:00 a 20:00 horas.

En coordinación con la Secretaría de la Mujer, el municipio promueve entre las usuarias la descarga de la aplicación Quidémonos, que permite crear una red de confianza de hasta cinco contactos y reportar situaciones de riesgo durante los traslados.

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