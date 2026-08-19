Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro opera, a través de la Secretaría de Movilidad, un Sistema de Transporte Comunitario Gratuito con 16 rutas activas en las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto, que desde su puesta en marcha ha acumulado más de dos millones de ascensos y generado un ahorro de más de 116 millones 259 mil pesos para las familias usuarias del servicio.
De ese total, más de 70 millones 891 mil pesos corresponden a Santa Rosa Jáuregui y más de 45 millones 367 mil pesos a Felipe Carrillo Puerto, de acuerdo con la información de la dependencia.
El sistema opera 16 rutas gratuitas en las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto del municipio de Querétaro. Foto: Municipio de Querétaro
La flotilla está conformada por 53 unidades — autobuses y urvans — que cuentan con cuatro cámaras de videovigilancia, sistema de ubicación GPS, escalón retráctil y validador de tarjetas. Para el monitoreo permanente, la Secretaría de Movilidad dispone de una plataforma de seguimiento en tiempo real.
Las mujeres representan el 64 por ciento de la población que usa el sistema. La plantilla de operadores ha recibido capacitación en perspectiva de género desde su ingreso, e incluye a diez conductoras. Adicionalmente, el municipio adquirió 30 vehículos tipo van destinados exclusivamente a ofrecer servicio gratuito a ese sector de la población.
El sistema opera 16 rutas gratuitas en las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto del municipio de Querétaro.Foto: Municipio de Querétaro
El programa cubre más de seis fraccionamientos, el Parque Industrial Querétaro y planteles educativos como el CECyTEQ 9, el CECyTEQ 11 y la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. En los trayectos escolares, personal asignado acompaña a las y los estudiantes durante el ascenso y descenso.
La distribución territorial contempla nueve rutas en Santa Rosa Jáuregui y siete en Felipe Carrillo Puerto. El servicio opera de lunes a viernes, de 06:00 a 20:00 horas.
En coordinación con la Secretaría de la Mujer, el municipio promueve entre las usuarias la descarga de la aplicación Quidémonos, que permite crear una red de confianza de hasta cinco contactos y reportar situaciones de riesgo durante los traslados.