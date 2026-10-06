Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por allanamiento en la comunidad de Buenavista, en Santa Rosa Jáuregui, informó la corporación.

El reporte llegó al Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1. Al arribar al lugar, los oficiales hicieron contacto con la persona reportante, quien aseguró haber escuchado ruidos al interior de su domicilio. Con su autorización, ingresaron y encontraron a un sujeto tratando de esconderse entre unas tarimas.

El hombre no pudo justificar su presencia dentro del inmueble.

Por el deseo de la persona reportante de proceder legalmente, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para determinar su situación legal.