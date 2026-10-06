Detienen a un hombre por allanamiento en Santa Rosa Jáuregui

.El hombre no pudo justificar su presencia en el inmueble y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Policía municipal junto a un hombre con el rostro difuminado, detenido por allanamiento en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

El hombre no pudo justificar su presencia dentro del inmueble y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 06, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por allanamiento en la comunidad de Buenavista, en Santa Rosa Jáuregui, informó la corporación.

El reporte llegó al Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1. Al arribar al lugar, los oficiales hicieron contacto con la persona reportante, quien aseguró haber escuchado ruidos al interior de su domicilio. Con su autorización, ingresaron y encontraron a un sujeto tratando de esconderse entre unas tarimas.

El hombre no pudo justificar su presencia dentro del inmueble.

Por el deseo de la persona reportante de proceder legalmente, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para determinar su situación legal.

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