Proponen Contraloría Social por ley en obra pública de Querétaro

Los comités se integrarían por convocatoria pública, asamblea comunitaria o mecanismos digitales y deberán mantenerse ajenos a partidos políticos y fines electorales.

Cinco personas junto al podio del Poder Legislativo en la presentación de la iniciativa de Contraloría Social en obra pública
  • De aprobarse, las personas podrán acceder a información de las obras, realizar visitas, formular observaciones y reportar posibles irregularidades.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Habitantes de las comunidades donde se construye obra pública podrían vigilarla con respaldo de ley, si prospera la iniciativa del diputado local Homero Barrera Mcdonald para incluir la Contraloría Social en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Durante una rueda de prensa, Barrera explicó que la propuesta busca que beneficiarios, usuarios y habitantes participen de manera organizada en la vigilancia, el seguimiento y la evaluación social de las obras que se realizan en sus colonias y comunidades.

El legislador señaló que una de las principales problemáticas que enfrentan los ciudadanos es la falta de información sobre las obras cercanas a sus viviendas, en particular su duración, los materiales, los costos y los mecanismos de supervisión.

“Obra pública que se hace en tu comunidad, obra pública que tienes derecho a conocer y vigilar”, enfatizó.

La iniciativa plantea que la Contraloría Social quede establecida de manera expresa en la Ley de Obra Pública, con reglas, principios y mecanismos definidos en la legislación.

“Queremos pasar de los comités que dependen de la voluntad de una administración, a una Contraloría Social respaldada por la ley. Queremos menos opacidad y más participación”, sostuvo el diputado.

Los Comités de Contraloría Social podrían integrarse mediante convocatoria pública, asamblea comunitaria, mecanismos digitales u otros procedimientos que garanticen transparencia, participación y certeza.

La propuesta prevé que los formen, de preferencia, beneficiarios, usuarios o habitantes de las propias comunidades, con criterios de representatividad, igualdad, participación voluntaria, pluralidad y equilibrio entre mujeres y hombres.

Las actividades de Contraloría Social deberán mantenerse ajenas a cualquier partido político, organización política o finalidad electoral.

De aprobarse, las personas podrán acceder a información sobre las obras, observar su avance, realizar visitas, formular observaciones, reportar posibles irregularidades y dar seguimiento a la actuación de las autoridades responsables.

Barrera precisó que la propuesta no pretende sustituir las funciones de ingenieros, supervisores o autoridades, sino garantizar que quienes viven en las comunidades donde se ejecutan las obras tengan derecho a conocerlas y participar en su vigilancia.

En la presentación acompañaron al diputado los legisladores Ulises Gómez de la Rosa, Arturo Maximiliano García Pérez, Sully Yanira Mauricio Sixtos y Edgar Inzunza Ballesteros; el coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, y Gisela Sánchez Díaz de León, dirigente estatal de Morena.

La iniciativa contempla reformar el artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, y modificar y adicionar los artículos 1, 4, 9, 57 y 66 de la Ley de Obra Pública.

Propone también un nuevo Capítulo II del Título VI, con los artículos 74 Bis al 74 Quindecies, dedicado a la Contraloría Social en la Obra Pública.

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