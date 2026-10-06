Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Habitantes de las comunidades donde se construye obra pública podrían vigilarla con respaldo de ley, si prospera la iniciativa del diputado local Homero Barrera Mcdonald para incluir la Contraloría Social en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
Durante una rueda de prensa, Barrera explicó que la propuesta busca que beneficiarios, usuarios y habitantes participen de manera organizada en la vigilancia, el seguimiento y la evaluación social de las obras que se realizan en sus colonias y comunidades.
El legislador señaló que una de las principales problemáticas que enfrentan los ciudadanos es la falta de información sobre las obras cercanas a sus viviendas, en particular su duración, los materiales, los costos y los mecanismos de supervisión.
“Obra pública que se hace en tu comunidad, obra pública que tienes derecho a conocer y vigilar”, enfatizó.
La iniciativa plantea que la Contraloría Social quede establecida de manera expresa en la Ley de Obra Pública, con reglas, principios y mecanismos definidos en la legislación.
“Queremos pasar de los comités que dependen de la voluntad de una administración, a una Contraloría Social respaldada por la ley. Queremos menos opacidad y más participación”, sostuvo el diputado.
Los Comités de Contraloría Social podrían integrarse mediante convocatoria pública, asamblea comunitaria, mecanismos digitales u otros procedimientos que garanticen transparencia, participación y certeza.
La propuesta prevé que los formen, de preferencia, beneficiarios, usuarios o habitantes de las propias comunidades, con criterios de representatividad, igualdad, participación voluntaria, pluralidad y equilibrio entre mujeres y hombres.
Las actividades de Contraloría Social deberán mantenerse ajenas a cualquier partido político, organización política o finalidad electoral.
De aprobarse, las personas podrán acceder a información sobre las obras, observar su avance, realizar visitas, formular observaciones, reportar posibles irregularidades y dar seguimiento a la actuación de las autoridades responsables.
Barrera precisó que la propuesta no pretende sustituir las funciones de ingenieros, supervisores o autoridades, sino garantizar que quienes viven en las comunidades donde se ejecutan las obras tengan derecho a conocerlas y participar en su vigilancia.
En la presentación acompañaron al diputado los legisladores Ulises Gómez de la Rosa, Arturo Maximiliano García Pérez, Sully Yanira Mauricio Sixtos y Edgar Inzunza Ballesteros; el coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, y Gisela Sánchez Díaz de León, dirigente estatal de Morena.
La iniciativa contempla reformar el artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, y modificar y adicionar los artículos 1, 4, 9, 57 y 66 de la Ley de Obra Pública.
Propone también un nuevo Capítulo II del Título VI, con los artículos 74 Bis al 74 Quindecies, dedicado a la Contraloría Social en la Obra Pública.