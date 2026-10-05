San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- Las obras públicas por contrato que se ejecutan en San Juan del Río son vigiladas por comités de vecinos de la localidad beneficiada, que revisan que el trabajo se haga en tiempo, en forma y con calidad, explicó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
La Contraloría Social funciona por ley, dijo: la integran vecinos de la zona donde se aplica la obra, a quienes convoca la Secretaría de Desarrollo Social, que trabaja de la mano con la Secretaría de Obras Públicas.
El municipio ha ganado, según Cabrera, primeros y segundos lugares en los reconocimientos que otorga la Contraloría del Estado, y de ahí compite en concursos nacionales. Calculó que se lleva por lo menos dos o tres premios cada año.
Cuando alguna obra ha tenido que revisarse de nuevo, afirmó, el municipio ha salido bien librado y no tiene quejas.
Para Cabrera, el esquema, además de legal, busca que familias enteras de una localidad queden contentas con una obra que ellas mismas solicitaron, porque es gestión de ellas y de ellos.