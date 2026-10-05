Comités de vecinos supervisan obras en San Juan del Río

Los comités los convoca Desarrollo Social con vecinos de la localidad y trabajan con Obras Públicas, explicó el presidente municipal Roberto Cabrera.

Comités de Contraloría Social supervisan obras públicas por contrato en San Juan del Río, explicó el alcalde
  • Por ley, las obras por contrato son revisadas en su ejecución por vecinos de la localidad beneficiada.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- Las obras públicas por contrato que se ejecutan en San Juan del Río son vigiladas por comités de vecinos de la localidad beneficiada, que revisan que el trabajo se haga en tiempo, en forma y con calidad, explicó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

La Contraloría Social funciona por ley, dijo: la integran vecinos de la zona donde se aplica la obra, a quienes convoca la Secretaría de Desarrollo Social, que trabaja de la mano con la Secretaría de Obras Públicas.

El municipio ha ganado, según Cabrera, primeros y segundos lugares en los reconocimientos que otorga la Contraloría del Estado, y de ahí compite en concursos nacionales. Calculó que se lleva por lo menos dos o tres premios cada año.

Cuando alguna obra ha tenido que revisarse de nuevo, afirmó, el municipio ha salido bien librado y no tiene quejas.

Para Cabrera, el esquema, además de legal, busca que familias enteras de una localidad queden contentas con una obra que ellas mismas solicitaron, porque es gestión de ellas y de ellos.

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