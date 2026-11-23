Teherán, 23 de noviembre de 2026.- Irán aseguró este lunes que podría restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz "en el menor tiempo posible" si Estados Unidos acepta sus condiciones: levantar las sanciones económicas, terminar el bloqueo naval, liberar los fondos congelados y poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano.

El planteamiento lo hizo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en rueda de prensa, según la agencia EFE. "Será posible restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz y en la región en el menor tiempo posible", dijo, siempre que "la parte estadounidense cumpla sus compromisos".

Bagaei sostuvo que esas exigencias no son nuevos requisitos previos.

De dos días a dos horas

El sábado, el canciller Abás Araqchí había ido más lejos al hablar de los plazos: "Si quieren reducir el plazo (para reabrir Ormuz) de dos días a uno o incluso a dos horas, no tenemos ningún problema". Bagaei no reiteró ese margen este lunes.

Teherán ya había propuesto en septiembre un plan para restablecer el tránsito, rechazado por Washington, y a principios de este mes redujo a dos días el plazo de reapertura, sin respuesta positiva de Washington. Los esfuerzos de mediación, encabezados por Catar, siguen sin dar resultados, de acuerdo con EFE.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tenía previsto reunirse este lunes en Washington con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

Un fin de semana de ataques

La declaración llega después de un fin de semana de alta tensión en la zona. La UKMTO informó que dos petroleros fueron alcanzados por proyectiles, en incidentes separados, en las primeras horas del sábado al salir del golfo Pérsico, sin que se reportaran víctimas, según Euronews.

Por su parte, la Marina iraní afirmó a través de medios estatales que otro petrolero chocó con una mina naval al este del estrecho y se incendió, versión que no ha sido verificada de manera independiente.

Entre el 1 y el 22 de noviembre, la UKMTO registró 23 avisos de incidentes con buques en Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, la mayoría clasificados como ataques.

La noche del sábado, la agencia semioficial iraní Fars aseguró que fuerzas de su país atacaron cuatro bases estadounidenses en Baréin, sede de la Quinta Flota, entre ellas Sheikh Isa y Juffair. Baréin informó que su defensa antiaérea interceptó varios ataques y que se registró un incendio en una zona industrial civil, sin heridos.

El Comando Central de Estados Unidos negó, a su vez, la afirmación iraní de que un misil tierra-aire dañó un caza F-16 estadounidense.

Según EFE, Irán mantiene cerrado el estrecho desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero de este año.