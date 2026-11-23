San Juan del Río, 23 Nov 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río autorizó la regularización de tres asentamientos humanos donde viven 250 familias: Ampliación Santa Rosa, La Palma Buenavista y Cerrada Cedros. Los tres dictámenes se aprobaron por unanimidad este lunes, en sesión de Cabildo.
La Palma Buenavista es el asentamiento con más beneficiarios: 146 familias. Le siguen Ampliación Santa Rosa, en Santa Rosa Xajay, con 85, y Cerrada Cedros, en Santa Cruz Nieto, con 19.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología emitió los dictámenes a partir de oficios de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Las tres autorizaciones forman parte del programa municipal "Regularizando tu hogar, hacemos un mejor San Juan", que el Ayuntamiento aprobó el 11 de noviembre de 2024.
Ningún asunto generó debate. En cada caso, la Secretaría del Ayuntamiento informó que no había participaciones registradas y pasó a la votación nominal. Los tres puntos, del sexto al octavo del orden del día, obtuvieron cada uno 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, en la sesión que encabezó el presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia.
Representantes de los tres asentamientos estuvieron en la sala. Por Ampliación Santa Rosa acudió su presidente, Fernando Gutiérrez Velázquez, y por La Palma Buenavista, Josefina Ruiz Paz, presidenta de la asociación. De Cerrada Cedros asistieron integrantes de su mesa directiva y vecinos beneficiarios.
En la misma sesión, el Cabildo aprobó el Programa de Regularización de Construcciones y Anuncios 2026-2027 y sus reglas de operación.
En la sesión no se informaron plazos ni los siguientes pasos para las familias de los tres asentamientos.